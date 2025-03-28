Нова драма з оскароносним Кілліаном Мерфі: 5 вагомих причин подивитись фільм "Такі дрібниці"

Вже з 3 квітня в українських кінотеатрах – фільм "Такі дрібниці", про який не можна сказати інакше, як "не просто драма". Це історія, яка пробирає до кісток, залишаючи глядачів з питаннями, на які важко знайти відповіді.

У головній ролі – оскароносний Кілліан Мерфі, один з найпотужніших акторів сучасності. На Кіно 24 розповідаємо про п'ять вагомих причин, чому варто побачити цю стрічку на великому екрані.

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Кілліан Мерфі після "Оппенгеймера" – і знову на висоті

"Такі дрібниці" – перша робота Мерфі після оскароносного "Оппенгеймера". Тут він постає у зовсім іншому образі – простого чоловіка з великим серцем, який опиняється перед складним вибором. Це також його дебют як продюсера повнометражного фільму, тож кожен кадр тут – особливо виважений і особистий для актора.

Режисер, якого ви точно знаєте (навіть, якщо думаєте, що ні)

Тім Мілантс добре знайомий тим, хто хоча б раз бачив серіал "Гострі картузи", де він працював над третім сезоном. Він також відзначився в інших сильних проєктах – серіалі "Нічні виклики" і фільмі "Патрік". У "Такі дрібниці" Мілантс демонструє свою фірмову рису – тримати глядача у напрузі від першої до останньої хвилини.

Історія, що не відпускає до фінальних титрів

Різдвяний вечір, батько п'ятьох доньок, занедбаний монастир і таємниця, яка відкриває давні рани. Здавалося б, дрібниці, але саме вони й стають головними. Фільм став екранізацією роману Клер Кіґан – бестселера, відзначеного преміями Орвелла та Букера. І так, це одна з тих історій, після яких важко одразу вийти з кінозалу, не обговоривши побачене.

"Такі дрібниці": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад, який неможливо не помітити

Окрім Кілліана Мерфі, у фільмі зіграли імениті акторки: дворазова номінантка на Оскар Емілі Вотсон, Мішель Фейрлі (Кетлін Старк із "Гри престолів"), Айлін Волш та Гелен Біен. Відзначимо, що саме за роль у "Такі дрібниці" Емілі Вотсон отримала "Срібного ведмедя" Берлінале.

Кіно, яке визнали у світі

Фільм відкривав торішній Берлінський кінофестиваль, отримав рейтинг 7.2 на IMDb та 84% "свіжості" на Rotten Tomatoes. Критики в захваті: "Гра Мерфі розриває серце" (The Hollywood Reporter), "напруга пронизує кожний кадр" (Variety), а The Guardian стверджує, що фільм "захоплює до самого фіналу".

З нагоди виходу фільму в Україні відкрито збір для підрозділу Національної гвардії "Гострі картузи". Мета – зібрати 100 000 грн на дрони DJI Mavic 3 Fly More Combo, які допомагають нашим військовим знаходити та зупиняти терористичні угрупування. Долучитися до збору можна за посиланням. Кожна гривня – не дрібниця.