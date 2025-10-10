Осінній вечір п'ятниці – ідеальний час для того, щоб насолодитися кіноновинками. Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів, тож вже відомо, які стрічки подобаються українцям найбільше.

Знайомтеся зі списком та обирайте ті, які вам сподобаються, адже в рейтинг потрапили фільми різних жанрів, повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?

"Французький коханець"

Уже другий тиждень поспіль в лідерах тримається нова французька романтична комедія. Сюжет обертається навколо дуже колоритної та цікавої пари. Головний герой – відомий актор, за розривом стосунків якого спостерігають фанати. Головне героїня – офіціантка, яка переживає розлучення з чоловіком. Одного разу вони випадково знайомляться в Парижі й з того часу їхні життя перевертаються з ніг на голову.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рут і Боаз"

На другому місці – американський романтичний драматичний фільм, сучасна версія однієї з найвідоміших історій з Біблії. Головна героїня – талановита співачка з Атланти, яка залишає сцену й починає все спочатку в маленькому містечку в Теннессі. Там дівчина знаходить кохання й нову справу, але минуле переслідує її.

"Рут і Боаз": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед фільмів, які найчастіше дивляться українці, також є:

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Вона сказала "Можливо";

"Стів";

"Клуб убивств по четвергах";

"Не той Париж";

"Переліт";

"Щенячий патруль в кіно";

"Закохайся в мене".

