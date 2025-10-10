Укр Рус
10 октября, 17:38
Что посмотреть вечером: 10 фильмов на Netflix, которые вам понравятся

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • На Netflix самыми популярными фильмами среди украинцев являются "Французский любовник" и "Рут и Боаз".
  • Среди других популярных фильмов: "Кейпоп-охотницы на демонов", "Она сказала 'Возможно'", "Стив", "Клуб убийств по четвергам", "Не тот Париж", "Перелет", "Щенячий патруль в кино", "Влюбись в меня".

Осенний вечер пятницы – идеальное время для того, чтобы насладиться киноновинками. Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных фильмов, поэтому уже известно, какие ленты нравятся украинцам больше всего.

Знакомьтесь со списком и выбирайте те, которые вам понравятся, ведь в рейтинг попали фильмы разных жанров, сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?

"Французский любовник"

Уже вторую неделю подряд в лидерах держится новая французская романтическая комедия. Сюжет вращается вокруг очень колоритной и интересной пары. Главный герой – известный актер, за разрывом отношений которого наблюдают фанаты. Главное героиня – официантка, которая переживает развод с мужем. Однажды они случайно знакомятся в Париже и с тех пор их жизни переворачиваются с ног на голову.

"Французский любовник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рут и Боаз"

На втором месте – американский романтический драматический фильм, современная версия одной из самых известных историй из Библии. Главная героиня – талантливая певица из Атланты, которая оставляет сцену и начинает все сначала в маленьком городке в Теннесси. Там девушка находит любовь и новое дело, но прошлое преследует ее.

"Рут и Боаз": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы, также есть:

  • "Кейпоп-охотницы на демонов";
  • "Она сказала "Возможно";
  • "Стив";
  • "Клуб убийств по четвергам";
  • "Не тот Париж";
  • "Перелёт";
  • "Щенячий патруль в кино";
  • "Влюбись в меня".

Фильмы на Netflix, которые вы могли пропустить

  • На стриминговой платформе постоянно выходят новые ленты, однако не все из них становятся популярными. "Карамелька" – история о шеф-поваре и дворняжке, которые становятся лучшими друзьями.

  • "Контрудар" – напряженная история о наркоторговле в Мексике.