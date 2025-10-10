Что посмотреть вечером: 10 фильмов на Netflix, которые вам понравятся
- На Netflix самыми популярными фильмами среди украинцев являются "Французский любовник" и "Рут и Боаз".
- Среди других популярных фильмов: "Кейпоп-охотницы на демонов", "Она сказала 'Возможно'", "Стив", "Клуб убийств по четвергам", "Не тот Париж", "Перелет", "Щенячий патруль в кино", "Влюбись в меня".
Осенний вечер пятницы – идеальное время для того, чтобы насладиться киноновинками. Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных фильмов, поэтому уже известно, какие ленты нравятся украинцам больше всего.
Знакомьтесь со списком и выбирайте те, которые вам понравятся, ведь в рейтинг попали фильмы разных жанров, сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.
Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?
"Французский любовник"
Уже вторую неделю подряд в лидерах держится новая французская романтическая комедия. Сюжет вращается вокруг очень колоритной и интересной пары. Главный герой – известный актер, за разрывом отношений которого наблюдают фанаты. Главное героиня – официантка, которая переживает развод с мужем. Однажды они случайно знакомятся в Париже и с тех пор их жизни переворачиваются с ног на голову.
"Французский любовник": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рут и Боаз"
На втором месте – американский романтический драматический фильм, современная версия одной из самых известных историй из Библии. Главная героиня – талантливая певица из Атланты, которая оставляет сцену и начинает все сначала в маленьком городке в Теннесси. Там девушка находит любовь и новое дело, но прошлое преследует ее.
"Рут и Боаз": смотрите онлайн трейлер фильма
Среди фильмов, которые чаще всего смотрят украинцы, также есть:
- "Кейпоп-охотницы на демонов";
- "Она сказала "Возможно";
- "Стив";
- "Клуб убийств по четвергам";
- "Не тот Париж";
- "Перелёт";
- "Щенячий патруль в кино";
- "Влюбись в меня".
Фильмы на Netflix, которые вы могли пропустить
На стриминговой платформе постоянно выходят новые ленты, однако не все из них становятся популярными. "Карамелька" – история о шеф-поваре и дворняжке, которые становятся лучшими друзьями.
"Контрудар" – напряженная история о наркоторговле в Мексике.