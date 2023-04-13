Другий кінофестиваль "Миколайчук OPEN" відбудеться з 15 до 20 червня 2023 року в Чернівцях. Цьогоріч фестиваль став міжнародним, оголосивши про проведення Міжнародного повнометражного та Національного короткометражного конкурсів.

Відкриє цьогорічний фестиваль картина Марисі Нікітюк "Я, Ніна" (міжнародна назва Lucky Girl). Це життєствердна драма, знята за мотивами особистої історії журналістки та телеведучої Яніни Соколової. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба "Миколайчук ОPEN".

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Фільм "Я, Ніна" відкриє фестиваль "Миколайчук ОPEN" в Чернівцях

Стрічка, яка, на перший погляд, присвячена складній темі, фокусується на цінності життя, що варте боротьби. Показ на "Миколайчук OPEN" одночасно стане й українською прем’єрою фільму "Я, Ніна". Світова прем’єра фільму відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі "Темні ночі" у 2022 році.

Минулого року наш фестиваль, як і взагалі українське мистецтво, мав просто вижити. Зараз ми не лише вижили, а й адаптувалися до нової реальності й понад рік незламно відстоюємо своє: свої традиції, ідентичність, культуру! Майже всі фільми цьогорічної програми резонують із цим девізом, і ми дуже раді, що саме "Я, Ніна" стане фільмом-відкриттям,

– коментує вибір генеральний продюсер та співзасновник фестивалю "Миколайчук OPEN" Олексій Гладушевський.

"На прикладах героїнь ми маємо велику надію відстояти своє право на перемогу та життя без страху, навіть попри біль та втрати", – доповнив він.

Який сюжет фільму

У центрі фільму — Ніна Сокіл — сильна особистість, красива та успішна телеведуча. В її житті є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар’єра, прихильники. В одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

"Українці вперше побачать фільм, який починався саме з їхньої підтримки. Ми вдячні кожному, хто був із фільмом всі ці чотири роки його створення. І, думаю, зараз слушний час показати історію боротьби, подолання і взаємин із собою у період біди й поранення, які мають кожен і кожна з нас. Я щаслива, що попри війну й відсутність фестивального життя, прем‘єра буде саме на фестивалі українського та міжнародного кіно, що названий іменем легендарного Івана Миколайчука" — розповідає авторка ідеї, генеральна продюсерка фільму Яніна Соколова.

Для режисерки та сценаристки Марисі Нікітюк, "Я, Ніна" став другим ігровим фільмом у кар’єрі. Як і дебют "Коли падають дерева", що мав прем’єру на Берлінале, нова стрічка вийшла сміливою та емоційною.

"Я дуже хочу, щоб українці полюбили наш фільм, який пройшов складний шлях до реалізації. Ми знімали кіно про те, що варто жити попри все. Але навіть не уявляли, з яким болем і якими втратами зіткнеться наше суспільство буквально через рік після завершення зйомок. Жити попри все зараз означає набагато більше, бажання жити — ми шукаємо його наново. І, можливо, комусь наше кіно допоможе", — ділиться режисерка "Я, Ніна" Марися Нікітюк.

Фільм є українсько-німецькою копродукцією виробництва компанії "Яніна Соколова Продакшен". Стрічку "Я, Ніна" створено за підтримки Державного Агентства України з питань кіно, фонду Nordedia та за підтримки Українського культурного фонду. Дистрибʼютор в Україні – "Артхаус Трафік".

Фестиваль проходить за підтримки Чернівецької міської ради та Чернівецької обласної ради.