В Україні покажуть фільм "Зелений кордон", що спричинив політичний скандал у Польщі

З'явився український трейлер стрічки, яка в Польщі спричинила політичний скандал і водночас стала касовою сенсацією.

21 березня на великі екрани українських кінотеатрів вийде фільм "Зелений кордон". Це стрічка режисерки Аґнєшки Голланд – номінантки на премію Оскар, добре відомої українцям за фільмом "Ціна правди". Дізнайтесь, про що стрічка і дивіться трейлер.

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Скоро прем'єра фільму "Зелений кордон": про що сюжет

Картина розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі й Білорусі, спричинену режимом Лукашенка у 2021 році. Це вигадана історія, яка заснована на реальних фактах "гібридної війни" Білорусі проти Європейського Союзу.

Сюжет картини розгортається серед підступних і болотистих лісів, що складають так званий "зелений кордон" між Білоруссю і Польщею. Ним біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Автори сценарію провели детальне дослідження кризи, в тому числі проводили інтерв'ю з біженцями, прикордонниками та активістами.

"Зелений кордон": дивіться онлайн трейлер фільму

Світова прем'єра відбулася в основному конкурсі Венеційського міжнародного кінофестивалю 2023, де стрічка здобула Спеціальний приз журі. Картина отримала 3 номінації на Премію Європейської кіноакадемії: за Найкращий європейський фільм, режисерську роботу та сценарій. Українська прем'єра відбулася на 7-му Київському тижні критики.

В американському профільному виданні The Hollywood Reporter про "Зелений кордон" написали так: "Якщо кіно – це машина емпатії, то новий фільм Аґнєшки Голланд – один із найточніше створених прикладів цього". Британський кіножурнал Screen Daily назвав стрічку "Одним із найкращих фільмів про нинішню кризу біженців у Європі", а американський Deadline – "Гуманітарним шедевром".

Напередодні виборів у Польщі "Зелений кордон" спричинив скандал: що сталося

Скандал розпочався з різкої критики стрічки радикальними політиками, оскільки в ній показана жорстокість не лише білоруських, а й польських прикордонників у ставленні до мігрантів із країн Близького Сходу й Африки. Бойкотувати картину закликали навіть президент Анджей Дуда та кілька міністрів. Політична атака супроводжувалася масованою кампанією з негативних коментарів й оцінок на рейтингових платформах – ще до виходу роботи на екрани.

На захист режисерки виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемії. Попри атаки, "Зелений кордон" став касовим хітом у Польщі, зайнявши друге місце серед усіх вітчизняних фільмів 2023 року в місцевому прокаті за кількістю зборів.