Стрічка, яка зробила Довженка легендою: один із найкращих фільмів в історії українського кіно

"Земля" – третій фільм української трилогії Олександра Довженка, до якої також входять "Звенигора" та "Арсенал". Прем'єра цієї стрічки відбулася 8 квітня 1930 року в Києві, і вона відразу привернула увагу.

"Земля" здобула визнання в кіноспільноті та займає 2-ге місце у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. У матеріалі розповідаємо більше про стрічку.

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Що відомо про фільм "Земля"

Олександр Довженко зображує перші роки колективізації в Українській РСР, особливу увагу приділяючи конфлікту між колгоспниками та куркулями. Цей конфлікт став важливою частиною сюжету, де протистояння двох соціальних груп втілює боротьбу за землю, що була основою селянського життя.

Але, крім соціальних проблем, фільм пронизаний глибоким символізмом, через який Довженко показує містичний зв'язок українського народу з його землею. Земля виступає не лише як ресурс, але і як основа ідентичності та життєвої сили. Водночас режисер акцентує на трагічному розриві між людиною і природою, що виникає внаслідок колективізації. Цей розрив символізує не тільки фізичне, але й духовне відчуження, яке переживає народ в умовах радянської реальності.



Фільм "Земля" Довженка / Кадр із фільму

"Земля" вважається одним із найбільших досягнень Олександра Довженка. Багато кінокритиків визнають цей фільм найкращим у його кар'єрі, а деякі навіть ставлять його в один ряд з найбільшими досягненнями світового кіно. Однак, попри художню глибину, фільм зіткнувся з критикою з боку радянської влади.

У СРСР його не схвалили через недостатню комуністичну ідеологічність, а також через натуралістичне зображення життя селян, яке не відповідало офіційній пропаганді. Через це "Землю" зняли з прокату всього через кілька днів після прем'єри.



Фільм "Земля" Довженка / Кадр із фільму

Попри всі труднощі та заборони, "Земля" здобула визнання в кіноспільноті. На сьогодні вона займає почесне 2-ге місце в списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, що свідчить про її вплив і важливість для розвитку національного кінематографа.