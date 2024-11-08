Ален Делон у легендарних ролях: три культових фільми, що залишили слід в історії кіно

8 листопада міг би святкувати свій День народження легендарний французький актор Ален Делон, чия постать стала символом кінематографа 20 століття. На жаль, актор помер 18 серпня 2024 року, залишивши по собі величезну спадщину у світі кіно.

Про це повідомляє 24 Канал. Його фільмографія налічує десятки культових картин, в яких він продемонстрував не лише свій неперевершений акторський талант, але й став іконою епохи.

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Фільми з Аленом Делоном

"Астерікс на Олімпійських іграх"

За сюжетом вся Галлія знаходиться під владою Римської Імперії, але навіть у цей час підкорення і гніту, є одна маленька частина країни, яка продовжує героїчний опір. Це село, жителі якого не бажають миритися з чужим правлінням і впертість їхнього духу дарує їм непереможність. Вони на своєму місці, живуть за своїми звичаями та готові боротися до останнього.

Але, як і в кожній історії, любов і політика переплітаються в одну небезпечну гру. Уже кілька місяців серце Влюбленікса б'ється лише за одну єдину жінку – грецьку принцесу Ірину. Але його шлях до щастя ускладнений: він не єдиний претендент на її руку. Адже велика політика вирішила, що Ірина повинна стати дружиною Брута, сина самого Юлія Цезаря, і цей шлюб має величезне значення для імперії.

"Астерікс на Олімпійських іграх": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб не допустити цього небажаного союзу та дати шанс Влюбленіксу, Ірина вигадує хитрий план: вона оголошує, що вийде заміж лише за переможця Олімпійських Ігор. Тепер Влюбленіксу доведеться довести свою гідність, тому він вирушає на тренування, щоб стати найкращим. Для цього він звертається за допомогою до своїх старих друзів – Астерікса та Обелікса, які мають все необхідне, щоб навчити його бути найшвидшим, найсильнішим, найвищим і, звісно ж, найрозумнішим серед усіх.

Але не все так просто, адже хитрий і безчесний Брут – майбутній наречений Ірини – також не сидить склавши руки. Він розробляє підступний план, щоб здобути бажану перемогу на Олімпіаді та привернути увагу принцеси.

"Зорро"

На очах у дона Дієґо відбувається страшна трагедія – найманці смертельно поранили його друга Міґеля де ла Серна, який мав стати новим губернатором мексиканської провінції Нова Араґона. Міґель, що боровся за справедливість і свободу для свого народу, вмирає на руках свого вірного друга, і в останньому подиху просить Дієґо помститися за його смерть. Серце переповнене гнівом і жалем, Дієґо дає обіцянку: він не дозволить вбивцям Міґеля залишитися безкарними.

Згідно з обіцянкою, Дієґо вирушає в Нову Араґону, але щоб здійснити помсту та виконати свою місію, він приймає обличчя померлого друга. Під ім'ям Міґеля де ла Серна він прибуває до провінції, де більшість людей сприймають його як безвольного і наївного губернатора, який абсолютно підкоряється жорстокому полковнику Уерто – командиру гвардії, що узурпував владу в провінції та став її кривавим тираном.

"Зорро": дивіться онлайн трейлер фільму

Але це лише одна зі сторін цього хитро спланованого плану. Під виглядом безсилих владарів і слухняного чиновника, Дієґо використовує свої здібності для того, щоб стати іншим – Зорро. Одягнений у чорний плащ і маску, Зорро – невловимий, безстрашний і надзвичайно майстерний у володінні шпагою.

У серці кожного подвигу Зорро – глибоке почуття справедливості та прагнення покарати тих, хто безжально експлуатує простих людей. І хоча на поверхні він продовжує зображати некомпетентного губернатора, насправді Дієґо – безжальний месник, готовий йти на все, щоб покарати Уерто та його кривавих прислужників.

Щоб зберегти свою владу і контролювати провінцію, Уерто повинен знайти й знищити Зорро – невловимого героя, який став його найбільшим ворогом. Однак не так просто зловити цього доблесного месника, адже Зорро завжди на крок попереду, і його прагнення до помсти не зупинить ніщо. Так розгортається епічна боротьба між тиранією та справедливістю.

"Червоне сонце"

За сюжетом, на безжальній землі панує хаос, де закони часто не мають сили, а поняття честі можуть бути визначені тільки у битвах та дуелях. Саме в такому середовищі розгортається історія, яка стане випробуванням для двох дуже різних людей, які змушені об'єднати свої сили в боротьбі за справедливість.

Лінк та Гоч – двоє бандитів, які здійснюють напад на потяг, у якому подорожує японський посол. Вони планують пограбування, але все йде не за планом. Під час нападу Гоч, зрадивши свого напарника, кидає Лінка і забирає не тільки всю здобич – гроші, а й самий неоціненний трофей – самурайський меч, подарунок японського імператора президенту США. Цей меч має неймовірну історичну та культурну цінність, і його втрата може спричинити серйозні дипломатичні наслідки.

"Червоне сонце": дивіться онлайн трейлер фільму

Після того як Гоч зник, Лінк і Курода, єдиний самурай, що супроводжував японського посла, залишаються живими. Тепер вони повинні забути всі свої відмінності та об'єднатися в боротьбі за повернення вкраденого меча. Лінк, для якого це питання грошей і особистої вигоди, та Курода, для якого все це – питання честі та обов'язку, вимушені разом вирушити в небезпечну подорож. Якщо вони не повернуть меч протягом семи днів, Курода зобов'язаний буде вбити й себе, і Лінка, бо він поклявся своїм життям повернути цей меч.

Їхній шлях – це не тільки боротьба за матеріальні цінності, але й пошук внутрішнього миру та розуміння між двома чоловіками, котрі належать до різних світів: один – безжальний мисливець за здобиччю, інший – самурай, що керується кодексом честі та відданості. З кожним кроком вони наближаються до свого ворога – Гоча, але водночас і до себе. І в цій подорожі їм належить зустрітися з найбільшими випробуваннями: моральними, фізичними та духовними.