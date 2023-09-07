3 фільми з Беном Аффлеком, які обов'язково треба подивитися
Бен Аффлек – чоловік, якого ми маємо можливість бачити у різних образах: від зухвалого Бетмена до виразного актора і просто дуже привабливої особистості. 7 вересня відбудеться прем'єра нового фільму з цим улюбленцем мільйонів – "Під гіпнозом".
Спеціально до прем'єри 24 Канал підготував добірку найпопулярніших фільмів з Беном Аффлеком, які точно треба побачити. Якщо ви ще не знаєте, що робити сьогодні ввечері – приємного перегляду!
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"Ліга справедливості"Рік: 2017
Жанр: фантастика, бойовик
У цьому фільмі Бен Аффлек грав ключову роль у формуванні команди супергероїв, які об'єдналися, щоб боротися із загрозою світу. Бетмен виступив лідером цієї групи й взяв на себе важливу місію захисту Землі від потужного ворога.
Роль Аффлека була вражаючою й відзначалася його харизмою та вмінням передати внутрішню боротьбу і силу Бетмена. Він створив сучасну інтерпретацію цього легендарного супергероя, яка отримала визнання й захоплення серед фанів жанру.
"Ліга справедливості": дивіться онлайн трейлер фільму
"Потрійний кордон"Рік: 2019
Жанр: пригодницький, бойовик
Акторська гра Бена Аффлека в цьому фільмі була високо оцінена за відображення емоційної складності свого персонажа, а також за здатність відтворити реалістичні аспекти життя контрактників і військових. "Потрійний кордон" отримав велику увагу від глядачів і критиків.
"Потрійний кордон": дивіться онлайн трейлер фільму
"Остання дуель"Рік: 2021
Жанр: історичний, драма
Фільм, заснований на реальних подіях, в якому Бен Аффлек відзначився чудовою акторською майстерністю. Він дуже ефектно передав складність та глибину свого персонажа. Стрічка отримала велике визнання від критиків за акторську гру та загальну якість, а для самого Аффлека ця роль стала однією з найвизначніших у кар'єрі.
"Остання дуель": дивіться онлайн трейлер фільму
Це лише невелика частина фільмів, в яких Бен Аффлек заслужено піднявся на вершину акторської майстерності. Але зовсім скоро нас чекає ще одна нова захоплива пригода, де він знову замайорить перед нашими очима. У вересні на екрани виходить стрічка "Під гіпнозом", а в грудні вийде фільм "Аквамен і загублене королівство", в якому актор відіграє одну з ключових ролей.