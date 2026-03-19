3 блискучі фільми, у яких зіграв Брюс Вілліс до того, як важко захворів

19 березня свій 71-й День народження святкує легендарний Брюс Вілліс. Найбільше актор відомий глядачеві завдяки своїм ролям у бойовиках і трилерах.

Зокрема у фільмах "Міцний горішок" та "Шосте чуття". Однак не тільки ці, а й інші стрічки заслуговують вашої уваги. У них актор зіграв до того, як важко захворів на деменцію. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита.

У яких фільмах зіграв Брюс Вілліс?

"Королівство повного місяця"

Це високорейтинговий фентезійний фільм про підлітків, які закохуються одне в одного. Події розгортаються на острові біля узбережжя Нової Англії влітку 1965 року. Герої укладають таємний союз і вирушають у втечу – подалі від усього. Відтоді починається низка пригод, які поєднують як комедійні, так і драматичні моменти.

Фільм "Королівство повного місяця" був номінований на премію Оскар у категорії "Найкращий сценарій" і має оцінку 7,8 на IMDb. Це чудовий варіант для легкого вечірнього перегляду – історія романтичної літньої втечі двох підлітків.

"Дев'ять ярдів"

"Дев'ять ярдів" – американсько-канадська кінокомедія 2000 року. Головні ролі у фільмі виконали Меттью Перрі та Брюс Вілліс. Події розгортаються в Канаді.

У центрі сюжету – найманий убивця, який погоджується дати свідчення проти кримінального авторитета. Фільм наповнений гумором, а харизма акторів буквально тримає увагу глядача від початку до кінця. Попри відносно скромний бюджет, стрічка вирізняється яскравою акторською грою.

"16 кварталів"

"16 кварталів" – динамічний бойовик, прем'єра якого відбулася у березні 2006 року. Сюжет розгортається навколо поліцейського, який перебуває на межі нервового зриву.

Йому доручають доставити свідка до суду, подолавши лише 16 кварталів Нью-Йорка. Однак цей шлях виявляється вкрай небезпечним і сповненим загроз. Фільм тримає в напрузі від початку до кінця, а акторська гра Брюс Вілліс додає історії особливої глибини. Дехто навіть жартома називає цю стрічку неофіційним продовженням "Міцного горішка" через схожу атмосферу та напругу.