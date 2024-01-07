Що подивитися на вихідних з дітьми: фільми та мультики для всієї сім'ї

В Україну повернулася справжня зима, тож час вдома – ідеальний сімейний відпочинок. Розважитись допоможуть легкі фільми, які точно сподобаються всій сім'ї.

Психологиня Світлана Ройз зібрала родинні фільми, в яких одночасно можна подивитись на життя родини очима дітей та дорослих. І фільми, які пов'язані з поглядом на самого себе з часом. Для дорослих вони можуть бути простими та наївними. Але вони саме для перегляду разом з дітьми.

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А також мультфільми про стосунки мами та доньки, пошук своєї ролі та сили, супротив та агресію, контроль та опіку дорослих, та примирення й повагу, а також про силу роду.

Фільми та мультфільми для родинного перегляду

"День "так"

Родина, що складається з батьків і трьох дітей, переживає кризу. Щоб подолати її, члени сім'ї домовилися про "день "так", в якому батьки погоджуються на всі забаганки дітей. Під час такого експерименту родина досліджує межі свободи та відповідальності, гри та правил.

"День "так": дивіться онлайн трейлер фільму

"Родинний обмін"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Під час найбільших сварок члени родини міняються тілами: батько з сином, мама з донькою, а малюк з собакою. Вони мають полагодити та знайти скло в обсерваторії, але насправді – налагодити свої стосунки та знову віднайти одне одного.

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чумова п'ятниця"

Мати-психологиня та її донька-підліток ніяк не можуть порозумітися. Після смерті батька у матері з'являється новий коханий чоловік. Лише обмін тілами допомагає відчути, що насправді важливо для матері й доньки.

"Чумова п'ятниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Із 13 в 30"

13-річна дівчина почувається невдахою й одного разу прокидається в тілі 30-річної. Цей фільм чудово підійде для дітей, які хочуть швидше стати дорослими. І дорослим, які забули той час, коли були дітьми.

"Із 13 в 30": дивіться онлайн трейлер фільму

"Татові знову 17"

Чоловік відмовляється від спортивної кар'єри, бо його дівчина каже, що вагітна. Тепер він нудьгує на роботі й не відчуває близькості з дружиною та дітьми. Кохана прагне розлучення, а діти віддаляються. Дивна зустріч відносить головного героя в той час, коли йому було 17 й доводилося приймати важливі рішення. У цьому фільмі знайдете важливий монолог про повагу до рішення дівчини й згоди на секс.

"Татові знову 17": дивіться онлайн трейлер фільму

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