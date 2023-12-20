Емоційна реабілітація: 6 фільмів, які допоможуть повірити в себе

Сьогодення вимагає від людей наполегливості та боротьби за своє місце під сонцем. Утім, у гонитві за амбіціями й успіхом часто трапляється зневіра у власних силах та опускаються руки.

Щоб повірити у себе, варто зробити паузу та озирнутись назад, оцінити той шлях, який ви вже здолали. 24 Канал підготував добірку фільмів, які допоможуть вдихнути свіжий ковток повітря та змотивують почати все спочатку.

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"Джой"

Джой Мангано – самотня мати двох дітей, яка проживає в Нью-Йорку разом зі своєю сім'єю: матір'ю Террі, бабусею і колишнім чоловіком. Мати наполягає на тому, що Джой повинна відмовитися від мрії стати успішним винахідником, хоча бабуся і найкраща подруга вірять в таланти дівчини та у її можливість досягти дивовижних результатів.

Навіть, коли Джой Мангано вигадує корисний продукт, який обіцяє стати необхідністю в кожному домі, вона зіткнеться з безліччю випробувань. Але чи зможе вона зі всім впоратись?

"Джой": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сім душ"

Бен – комерційний агент, який витрачає своє життя на жалкування за минулим. Перебуваючи у постійній депресії, він падає на саме дно, проте промінь світла з'являється в його житті у вигляді милої дівчини Емілі. І саме вона знову доводить Бену і всьому світу, що кохання може творити дива.

"Сім душ": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список останніх бажань"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Картер Чемберс, автомеханік, і мільярдер Едвард Коул вперше зустрілися у клініці, де їх помістили в одну палату зі спільним діагнозом – рак легенів. Після серії обстежень лікарі висловили невтішний вердикт, їм залишилось жити всього від пів року до року.

Відчуваючи терміновість, чоловіки вирішили скласти список останніх бажань, перелік речей, які вони хотіли б втілити перед смертю. Так починаються пригоди Едварда і Картера, які відправляються у своєрідний тур навколо світу.

"Список останніх бажань": дивіться онлайн трейлер фільму

"Серфер у душі"

З самого дитинства Бетані відчувала пристрасть до серфінгу, але її доля склалася складно після того, коли у віці 13 років поблизу північного узбережжя Кауаї на неї напала акула. Внаслідок цього нападу дівчина серйозно постраждала і ледь не втратила життя.

Проте завдяки надзвичайній силі волі та справжньому характеру, Бетані, попри всі труднощі, повернулася на дошку і почала брати участь у серфінгових змаганнях.

"Серфер у душі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крок уперед"

Екстремальний і ризикований спосіб життя Тайлера Гейджа призводить до конфліктів з навколишнім суспільством. Після свіжого інциденту Тайлер потрапляє до школи, де йому доводиться виконувати виправні роботи як покарання. Тут він зустрічає дівчину, яка відкриває йому новий погляд на його талант і навколишній світ…

"Крок уперед": дивіться онлайн трейлер фільму

"Куди приводять мрії"

Після загибелі в автокатастрофі Кріс потрапляє в рай, який виявляється точно таким, яким його уявляла його дружина – художниця. Тут він знаходить багато знайомих, та рано чи пізно його дружина також повинна потрапити сюди. Проте, не здатна пережити втрату, дружина скоює самогубство. Оскільки самогубці не мають місця в раю, їм доведеться витримувати вічні пекельні муки. Кріс вирішує врятувати свою дружину із цієї вічної трагедії.

"Куди приводять мрії": дивіться онлайн трейлер фільму