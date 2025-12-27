Що подивитися з дітьми на вихідних: фільми для святкового настрою
- 24 Канал пропонує переглянути фільми для святкового настрою: "Різдвяна пригода Бетховена", "Кодове ім'я "Червоний"", "Ельф".
- Рекомендуються також фільми "Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке", "Клаус", "Снігова сестричка", "Вартові галактики: Святковий спецвипуск".
Різдво ми уже відсвяткували, тому на черзі – Новий рік. Це гарний привід, щоб знову поринути у зимові пригоди наших улюблених кіногероїв.
Якщо плануєте переглянути щось із дитиною, то 24 Канал підготував декілька фільмів, які сподобаються і дорослим, і малим.
Що подивитись для святкового настрою?
"Різдвяна пригода Бетховена", 2011
Рейтинг IMDb: 4,4
Ця стрічка набрала дещо не зовсім справедливу оцінку від глядачів. Фільм не можна назвати ні провальним, ні найкращим, але це не привід опускати його планку.
Улюблений сенбернар Бетховен знову опиняється у центрі подій напередодні Різдва. За певних обставин собака знайомиться з хлопчиком Генрі, якому бракує уваги від батьків.
Аж раптом два нових друга стають свідками злочину: зловмисники викрадають мішок із різдвяними подарунками, які призначені для дітей. Бетховен і Генрі вирішують повернути свято за будь-яку ціну.
"Різдвяна пригода Бетховена": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кодове ім'я "Червоний"", 2024
Рейтинг IMDb: 6,2
Напередодні Різдва світ опиняється під загрозою: Санта-Клауса викрадають просто з Північного полюса. Керівник служби безпеки Санти змушений об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами, щоб урятувати свято.
Їхня місія перетворюється на шалений різдвяний квест із погонями, магією, небезпечними істотами та несподіваними союзниками.
"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ельф", 2003
Рейтинг IMDb: 7,1
Бадді – людина, яка з дитинства вважає себе ельфом. Колись немовлям він випадково потрапив на Північний полюс і його виховували ельфи Санта-Клауса. Подорослішавши, Бадді дізнається правду про своє походження і вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти біологічного батька.
У світі дорослих він почувається чужим, але його щирість, наївність і віра в Різдво поступово змінюють людей навколо.
"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми ще можна подивитись з дітьми:
- "Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке";
- "Клаус";
- "Снігова сестричка";
- "Вартові галактики: Святковий спецвипуск".
Також рекомендуємо добірку нових новорічних фільмів на Netflix, які не можна пропустити.