Що подивитися з дітьми на вихідних: фільми для святкового настрою

Різдво ми уже відсвяткували, тому на черзі – Новий рік. Це гарний привід, щоб знову поринути у зимові пригоди наших улюблених кіногероїв.

Якщо плануєте переглянути щось із дитиною, то 24 Канал підготував декілька фільмів, які сподобаються і дорослим, і малим.

Це цікаво Який фільм подивитися ввечері, коли хочеться посміятися

Що подивитись для святкового настрою?

"Різдвяна пригода Бетховена", 2011

Рейтинг IMDb: 4,4

Ця стрічка набрала дещо не зовсім справедливу оцінку від глядачів. Фільм не можна назвати ні провальним, ні найкращим, але це не привід опускати його планку.

Улюблений сенбернар Бетховен знову опиняється у центрі подій напередодні Різдва. За певних обставин собака знайомиться з хлопчиком Генрі, якому бракує уваги від батьків.

Аж раптом два нових друга стають свідками злочину: зловмисники викрадають мішок із різдвяними подарунками, які призначені для дітей. Бетховен і Генрі вирішують повернути свято за будь-яку ціну.

"Різдвяна пригода Бетховена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кодове ім'я "Червоний"", 2024

Рейтинг IMDb: 6,2

Напередодні Різдва світ опиняється під загрозою: Санта-Клауса викрадають просто з Північного полюса. Керівник служби безпеки Санти змушений об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами, щоб урятувати свято.

Їхня місія перетворюється на шалений різдвяний квест із погонями, магією, небезпечними істотами та несподіваними союзниками.

"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ельф", 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадді – людина, яка з дитинства вважає себе ельфом. Колись немовлям він випадково потрапив на Північний полюс і його виховували ельфи Санта-Клауса. Подорослішавши, Бадді дізнається правду про своє походження і вирушає до Нью-Йорка, щоб знайти біологічного батька.

У світі дорослих він почувається чужим, але його щирість, наївність і віра в Різдво поступово змінюють людей навколо.

"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми ще можна подивитись з дітьми:

"Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке";

"Клаус";

"Снігова сестричка";

"Вартові галактики: Святковий спецвипуск".

Також рекомендуємо добірку нових новорічних фільмів на Netflix, які не можна пропустити.