Кіновечір з зіркою: 5 фільмів для зимового вечора, які треба дивитися з друзями

Зимовий затишний вечір, улюблений фільм та компанія друзів – найкращий варіант відпочинку у грудні. Саме зараз період, коли хочеться зануритися в захопливе кіно та провести вечір разом з героями насиченої історії.

Спеціально для 24 Каналу українська акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару поділилася підбіркою своїх улюблених фільмів, які точно не залишать вас байдужими.

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Фільми, які рекомендує Анастасія Цимбалару

"Відпочинок за обміном" (2006)

Це романтична стрічка про двох дівчат, які ніяк не можуть налагодити своє особисте життя. Але прийде момент, коли їм у цьому допоможуть.

Це обов'язковий фільм напередодні новорічних свят. Святкова атмосфера, романтичний сюжет та неймовірний акторський склад. Переглядаю майже щороку і завжди отримую купу позитивних емоцій. Завжди, як вперше, хоч я і знаю сюжет, але кожного разу отримую такі ж яскраві емоції,

– пояснює Анастасія Цимбалару.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пережити Різдво" (2004)

Це комедія про самотнє та звичайне життя багатого Дрю Летама, яке приводить його на Різдво до рідного дачного будинку. І навіть те, що тепер цей будинок належить іншим людям, не може підірвати Різдвяний настрій Дрю.

Ще один атмосферний фільм! Новорічний гумор та й куди ж без романтики у Різдвяну ніч? Кожного разу переживаю за цю парочку, хоч вже і дивилася цей фільм купу разів. Мрію, щоб і в Україні знімалося більше таких кумедних, атмосферних історій! Впевнена, що у нас вийде це не менш цікаво та захопливо,

– зізналась Цимбалару.

"Пережити Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

Це душевна комедія про Бріджит Джонс, яку зовсім не влаштовує її життя. Аби щось змінити, дівчина вирішує розпочати з того, що записує власні думки у щоденник.

Я не знаю, чи є сенс щось розповідати про цей фільм, чи є ще хтось, хто його не бачив. Є? Тоді наздоганяйте, ви багато проґавили! Обіцяю, що це стане вашою улюбленою історією! Цей фільм допоможе усвідомити багато важливих речей, а ще змусить посміятися та поплакати. Цікавий фільм, який тримає від першої секунди до розв'язки історії,

– ділиться Анастасія.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Романтичний мюзикл, який високо оцінили глядачі. Це історія про фанатичного виконавця джазової музики на клавішах Себастьяна та мрійливу дівчину Мію, яка дуже хоче стати актрисою, постійно ходить на проби, але даремно.

Цей романтичний мюзикл так і залишається одним з моїх найулюбленіших, хоч йому вже майже 8 років. Історія про те, як двоє мрійників завзято йдуть до своєї мети, намагаючись поєднати це зі стосунками. Згадуючи останні сцени фільму, знов пробігають мурашки по тілу. Здається, час вмикати цей фільм знов,

– сказала акторка.

"Ла-Ла Ленд": дивіться онлайн трейлер фільму

"Особистий охоронець" (1992)

Успішний романтичний трилер, який завоював шалену популярність. Знаменита співачка отримує погрозливі листи й звертається за допомогою до професійного охоронця. Несподівано між ними виникають почуття.

Вічна класика. Фільм – мій одноліток, але спостерігати за хімією в кадрі між Вітні Х'юстон та Кевіном Костнером я готова завжди! Гарне кіно не має терміну. Переглядаючи цей фільм, відчувається вся глибина, тому його хочеться дивитися знову і знову,

– зізналась Анастасія Цимбалару.

"Особистий охоронець": дивіться онлайн трейлер фільму