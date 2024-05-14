Історії, що надихають: 10 фільмів, які підвищать вашу самооцінку

Усім людям знайомі періоди, коли комплекси та невпевненість поглинають з головою та не дають розвиватися. Якщо вам потрібна доза мотивації, перегляньте цю добірку фільмів.

Кіно 24 зібрав стрічки, які вмотивують на зміни та допоможуть у роботі з самооцінкою. Можливо все, якщо не здаватися та вірити в себе.

До слова Євробачення близько: 3 найкращі фільми про конкурси, які змушують повірити у себе

"Ла-ла Ленд"

Драматичний фільм-мюзикл розповідає історію кохання джазового піаніста та молодої акторки. Доля зводить цих мрійників разом. Як тільки їхні нові спроби увінчуються успіхом, вони розуміють, що слава і можливості вбивають їхнє кохання. Назва фільму – це відсилання до прізвиська Лос-Анджелеса, де здійснюються всі мрії.

"Ла-ла Ленд": дивіться трейлер онлайн

"Красуня на всю голову"

Комедійна стрічка розкриває важливі теми стереотипів, комплексів та невпевненості в собі. Молода Рене Беннетт біжить до фонтану бажань з мрією про те, щоб стати красивою. Нічого не змінюється, але наступного дня вона падає з тренажера. Інцидент змушує Рене повірити у свою привабливість та харизматичність: саме так починаються шалені зміни в її роботі та особистому житті.

"Красуня на всю голову": дивіться трейлер онлайн

"Солдат Джейн"

Драматичний бойовик 1997 року розповідає про те, як в уряді США вирішують побороти дискримінацію за статевою ознакою у військово-морському флоті. У підрозділі спецпризначенців "морські котики" з'являється перша жінка, яка має довести, що може служити на рівні з чоловіками. У виснажливій програмі відбору більше половини не проходять до кінця - то чи зможе це зробити Джордан?

"Солдат Джейн": дивіться трейлер онлайн

Підвищити самооцінку та повірити у себе допоможуть також ці фільми: