Для усієї сім'ї: 5 неймовірних фільмів, які можна подивитись українською мовою онлайн

Попереду вихідні, а значить – час для найрідніших та найближчих людей. Якщо ви досі не обрали для себе, чим можна зайнятись усією сім'єю, то перегляд хорошого фільму – це завжди гарна ідея.

Усі ці стрічки можна переглянути на платформі MEGOGO. Тому дивіться у матеріалі Кіно 24, що точно вартує вашого перегляду та сподобається, як дітям, як і дорослим.

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Фільми для усієї сім'ї на MEGOGO

"Мій друг містер Персіваль"

Сюжет драматичного сімейного фільму розповідає історію хлопчика, на ім'я Штормик, який проживає з батьком на острові. Під час прогулянки узбережжям, він випадково натрапляє на трьох пташенят пелікана, які, подібно до нього, втратили свою матір. Штормик стає надзвичайно прихильним до нових підопічних, але найбільш тісні стосунки він встановлює з пеліканом на прізвисько містер Персіваль.

Сценарій фільму "Мій друг містер Персіваль" базується на книзі Коліна Тіле. Перша екранізація цієї книги вийшла в 1970 році та була відзначена премією Австралійського кіноінституту, а сам роман завоював широку популярність серед шанувальників жанру.

"Мій друг містер Персіваль": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ніч у музеї"

У житті Ларрі ніяк не закінчується серія невдач: всі його спроби знайти роботу завершуються невдачею, а колишня дружина загрожує заборонити зустрічатися з сином. Йому вдається знайти лише нудну й малопрестижну роботу сторожа в історичному музеї.

Але вночі він відкриває, що за цією, на перший погляд, безжиттєвою роботою ховається щось зовсім інше: всі експонати музею, якимось чином, оживають і вчиняють різноманітні несподівані речі.

"Ніч у музеї": дивіться онлайн трейлер фільму

"Белль та Себастьян: Пригоди тривають"

Приготуйтеся до нових пригод хлопчика Себастьяна і його вірного пса Белль. Сумні вісті дісталися до Сен-Мартану, невеликого містечка на кордоні Франції. Літак з Анжеліною на борту потрапив у катастрофу десь у горах Альп. Хоча всі вважають, що дівчинка загинула, лише Себастьян вірить, що вона ще жива. Разом зі своїм вірним чотирилапим другом він вирушає на пошуки Анжеліни.

"Белль та Себастьян: Пригоди тривають": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди маленького Ремі"

Маленькому Ремі довелося занадто рано стати сиротою. Вже в десять років, залишившись сам на сам із жорстоким світом дев'ятнадцятого століття. Та його прийняв під своє крило досвідчений бродячий артист Віталіс, який мандрує зі своїми звірами від селища до селища.

Так почалася захоплива подорож Ремі по Франції, наповнена небезпеками й пригодами. Він розкриє в собі нові таланти та можливості, а також зрозуміє справжню ціну тих, хто проходить через усі випробування поруч із ним. А головне – Ремі зможе розкрити таємницю своїх батьків. Це буде захоплива і незабутня історія.

"Пригоди маленького Ремі": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Стрибуча братва"

Після невдалих спроб пограбування музею у місті, маленьке кенгуру разом із викраденим алмазом зникає з зоопарку. Малятко опиняється на фермі, де його приховує дівчинка Елла, яка стає для нього справжньою подругою.

Виявляється, що ця тварина може розмовляти, і на додачу до цього, за слідами хвостатої героїні йдуть невдахи-злочинці, тимчасом як поліція активно розшукує їх.

"Стрибуча братва": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми точно не залишать вас байдужими. Адже це добрі, зворушливі історії, які надовго закарбуються у пам'яті.