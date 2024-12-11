Пориньте у світ різдвяної магії: 7 найкращих фільмів для святкового настрою

Різдво – це час, коли ми віримо в дива, відчуваємо тепло близьких і знаходимо радість у дрібницях. А що може краще передати цю атмосферу, ніж хороший фільм? Дивіться добірку стрічок, які подарують світлі емоції, зігріють в найхолодніші часи і допоможуть повірити в найкраще.

Про це повідомляє 24 Канал. Готуйтеся до захопливих пригод, гумору, та щирих зворушливих моментів. Адже кожний сюжет переконує: магія Різдва – реальна, якщо відкрити серце дивам.

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Фільми для святкового настрою

"Міцний горішок"

Цей фільм став справжнім символом Різдва: згідно з опитуваннями, більша частина людей віком від 25 до 44 років по всьому світу асоціюють історію про мужнього копа Джона МакКлейна зі святом.

Саме під Різдво Джон прибуває у Лос-Анджелес, щоб помиритися зі своєю дружиною Голлі, яка запрошена на корпоративну вечірку. Але трапляється несподіване: терористи беруть у заручники працівників корпорації, серед яких опиняється й Голлі. І мужньому МакКлейну не залишається нічого іншого, як визволити свою кохану, розібравшись з бандитами.

"Міцний горішок" мав величезний успіх у всьому світі, а зараз став класичною стрічкою, обов'язковою до родинного перегляду на зимові свята.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму

"Друзі за контрактом"

Ця нова українська комедія точно зігріє серце взимку і подарує атмосферу справжніх святкових чудес. Коли дрібний крадій Сашко, відомим як "Саня Клаус" (Юрій Дяк), погодившись на крадіжку флешки з будинку інженера, натрапляє на самотнього хлопчика Богдана (Алекс Степаненко), його життя перевертається. 10-річний Бодя спочатку бере "Санту" у заручники, щоб той виконував його бажання. Але дуже скоро через спільні пригоди ці двоє стануть справжніми друзями. На героїв чекають випробування, які змінять їхнє уявлення про життя і самих себе.

Чарівна атмосфера Різдва, гумор, перемога добра і світла у фіналі – ось головні меседжі фільму. Дивіться телепрем'єру комедії "Друзі за контрактом" 17 грудня о 20:00 на ICTV2 і переконайтеся: дива існують!

"Друзі за контрактом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Палкий сніговик"

Тепла та зворушлива романтична комедія про магію Різдва, яка здатна змінити життя. Молода вдова Кеті Баррет (Лейсі Чаберт) випадково оживляє сніговика, надівши на нього чарівний шарф під час конкурсу скульптур. Так народжується Джек (Дастін Мілліган) – кумедний, добросердний і неймовірно щирий персонаж, який вчиться бути людиною.

Жителі Гоуп-Спрінгс швидко приймають Джека, а він відкриває для себе дивовижний світ людей. Його невинність та дитячий захват допомагають Кеті побачити життя по-іншому, і між ними розквітає ніжне почуття. Але є одна проблема: Джек – все ще сніговик, і його час обмежений, адже тепло може зруйнувати його магічну сутність. Цей фільм переносить глядача у світ чудес, показуючи, як любов і магія можуть зігріти навіть найхолодніше серце.

"Палкий сніговик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Реальна любов"

Фільм майстерно поєднує дев’ять різних історій, що розгортаються у передсвятковому Лондоні. Тут кожен герой переживає власний шлях до розуміння любові. Від старого рокера, який іронічно переспівує свій хіт на різдвяний лад, до прем'єр-міністра, який шукає своє кохання.

Тепла й затишна атмосфера перетворила "Реальну любов" на один із головних різдвяних фільмів. А в гуморі, героях та ситуаціях, кожен з нас обов'язково впізнає щось знайоме. Завершується фільм у місці, з якого все почалося – в аеропорту Хітроу, де щирі обійми нагадують: любов дійсно є всюди. А хіба не в це хоче вірити кожен з нас напередодні Різдва?

"Реальна любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Те Різдво"

Зворушлива анімаційна комедія від творців стрічки "Реальна любов" і анімації "Як приборкати дракона". Події розгортаються у маленькому містечку Веллінгтон, де напередодні Різдва потужний шторм руйнує всі плани. Санта припускається помилки, батьки розгублені, а діти беруть на себе відповідальність за порятунок свята.

"Те Різдво" демонструє, що навіть у найважчі часи дух свята залишається попри будь-які обставини, якщо поруч близькі, з якими можна радіти простим речам. Це тепла і яскрава історія для всієї родини, яка і розсмішить, і зачепить ваше серце.

"Те Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дуже погані матусі 2"

Три подруги, які й так ледь справляються з передсвятковим хаосом і дітьми, стикаються з новим викликом: їхні власні матері раптово навідуються в гості. І тепер ситуація виходить з-під контролю! Емі (Міла Куніс) – завжди прагне ідеального Різдва для своєї нової великої родини, але її плани руйнує мама, досконала та вимоглива жінка, яка прагне перетворити все на свято за своїми правилами.

Кікі (Крістен Белл) змушена витримувати гіперопіку своєї мами, яка буквально не відпускає її ні на хвилину. А ось Карла (Кетрін Хан) зустрічає свою матір, яка перевершує навіть її у хуліганстві: розваги, гучні вечірки й навіть сумнівні звички – усе це про неї. Разом героїні вирішують не дозволити своїм мамам зіпсувати свято. Вони влаштовують справжню різдвяну вечірку для себе, доводячи, що свята – це час для щастя, а не стресу!

"Дуже погані матусі 2": дивіться онлайн трейлер фільму

"Інтуїція"

У різдвяному Нью-Йорку доля зводить Джонатана (Джон К'юсак) і Сару (Кейт Бекінсейл) серед святкової метушні, коли вони намагаються купити одну й ту саму пару рукавичок у торговому центрі. Кожен з них в стосунках, проте вони проводять незабутній вечір разом, спілкуючись і насолоджуючись компанією одне одного.

"Інтуїція": дивіться онлайн трейлер фільму

Джонатан пропонує продовжити знайомство, але Сара, вірячи у силу знаків, просить Джонатана написати свій номер телефону на купюрі, яку відразу відправляє в обіг, а свій номер залишає у книзі, що віддає на продаж. Вони обмінюються однією рукавичкою, погоджуючись, що якщо їм судилося бути разом, вони обов'язково зустрінуться знову. Так починається романтична історія пошуків, віри в долю і різдвяного дива.

Текст: Олександра Перькова