3 зимові фільми на Netflix, які зігріють вашу сім'ю прохолодними вечорами

Якщо ви досі не склали свій список святкових фільмів для новорічного періоду, не хвилюйтесь – ми зробили це за вас! Ми підготували добірку найкращих фільмів, які створять у вашій оселі атмосферу тепла, радості та святкового настрою.

Незалежно від того, чи ви любите класичні різдвяні комедії, чи захоплюєтесь драмами або казковими історіями, у нашому списку кожен знайде щось для себе. Тож обирайте фільм, готуйте попкорн і насолоджуйтесь чарівними моментами новорічних свят!

Радимо "Війна завтрашнього дня" – динамічний блокбастер, який триматиме в напрузі до останньої хвилини

"Наша маленька таємниця"

За сюжетом фільму, колишні, які ображені один на одного, виявляють, що їхні брат і сестра закохались. Тепер їм доведеться провести Різдво під одним дахом, намагаючись приховати свою романтичну історію від усіх навколо.

Ситуація ускладнюється, оскільки вони повинні поводитись як звичайна родина, але не можуть приховати свої справжні почуття. Тож між старими конфліктами, святковими традиціями й новими почуттями, на них чекає справжній вир емоцій і несподіванок.

"Наша маленька таємниця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Матильда"

Матильда – дівчинка з надзвичайними здібностями, які роблять її абсолютно особливою. Вона може швидко множити величезні цифри в голові, рухати предмети поглядом і виконувати інші неймовірні трюки, які здаються неможливими для звичайних людей. Але, на жаль, її батьки абсолютно байдужі до її талантів. Вони не тільки не вражені її здібностями, а й не цікавляться її життям. Для них Матильда просто незручність, і єдине, чого вони хочуть, – позбутися від неї.

"Матильда": дивіться онлайн трейлер фільму

І ось, не задумуючись, мама і тато відправляють свою дочку в інтернат, сподіваючись, що так вона більше не буде їм заважати. Але саме в цьому новому для себе місці Матильда розкриває свої справжні можливості. Тут, серед інших дітей і суворих вихователів, вона починає все більше використовувати свої надприродні таланти, і її здібності набирають нових обертів. Інтернат стає для неї місцем, де вона може показати, на що насправді здатна.

"Різдвяні хроніки"

Історія Кейт і Тедді Пірсів розгортається напередодні Різдва, коли вони вирішують спробувати зловити Санта-Клауса на камеру. Спочатку їхнє бажання – просто зняти доказ існування легендарного подарункового чарівника – здається веселою і безтурботною ідеєю. Але все різко змінюється, коли їхнє дослідження перетворюється на справжнє пригодницьке випробування.

"Різдвяні хроніки": дивіться онлайн трейлер фільму

Діти опиняються у самому серці неймовірної подорожі, повної магії, таємниць і чудес, яку більшість дітей може тільки мріяти пережити. Вони зустрічають фантастичних персонажів, а також дізнаються багато нового про справжній дух Різдва. Це стає не лише пошуком доказів, а й захопливою подорожжю, яка змінює їхнє розуміння свят і їхнього власного життя.