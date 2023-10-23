У день народження знаменитості 24 Канал зібрав романтичні фільми, якими вона зачарувала публіку. Це легкі стрічки для приємного вечора у компанії коханої людини або ж наодинці, які ви точно захочете переглянути ще раз.

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"Термінатор. Генезис"

Рік: 2015

Жанр: бойовик, пригодницький, трилер, фентезі

Рейтинг IMDb: 6.3

Роль Емілії: Сара Коннор

Події розгортаються у 2029 році. Лідер опору Джон Коннор відправляє сержанта Кайла Різа у минуле, щоб той зміг захистити його матір Сару Коннор. Однак під час подорожу відбувається часовий розрив і тепер сержант має змінити майбутнє.

"Термінатор. Генезис": дивіться онлайн трейлер фільму

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"До зустрічі з тобою"

Рік: 2016

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7.4

Роль Емілії: Луїза

Цей надзвичайно зворушливий фільм заснований на однойменному романі Джоджо Мойєс. Чарівна дівчина Луїза влаштовується доглядальницею до нещасного Вілла. Раніше він був активним та успішним хлопцем, однак після аварії залишився паралізованим. Він настільки втомився від безпорадності, що прагне покінчити з життям. Коли Лу дізнається про наміри Вілла, вирішує зробити все, щоб пробудити в ньому бажання жити.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Соло. Зоряні війни. Історія"

Рік: 2018

Жанр: бойовик, пригодницький, фентезі

Рейтинг IMDb: 6.9

Роль Емілії: Кіра

Відчайдушний контрабандист Ган Соло зростав на закинутій планеті Кореллі. Закохавшись у Кіру, Соло прагне втекти разом з нею, однак вирватися з планети вдається лише йому. Згодом він стає членом команди міжзоряного грабіжника Тобіаса Беккета, який працює на небезпечного Драйдена Воса. Під час виконання одного з завдань Ган дізнається, що його кохана стала найближчим помічником Драйдена.

"Соло. Зоряні війни. Історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливого Різдва"

Рік: 2019

Жанр: драма, мелодрама, комедія

Рейтинг IMDb: 6.5

Роль Емілії: Кейт

Кейт мріє про кар'єру співачки, однак вже змирилася з думкою про те, що завжди розважатиме відвідувачів магазину, де працює, в костюмі ельфа Санта Клауса. Дівчина не відмовляє собі в алкоголі та шкідливій їжі, що негативно впливає на її серце. Одного дня Кейт зустрічає дивакуватого Тома, який допомагає їй переглянути ставлення до життя та налагодити стосунки з навколишнім світом.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму