4 фільми з Енн Гетевей, які варто подивитись кожній жінці

Енн Гетевей – жінка, красою та талантом якої захоплюються мільйони людей. Її харизматична особистість і талант вражають, вона вміло впорається як із драматичними, так із комедійними ролями.

24 Канал підготував для вас добірку фільмів з Енн Гетевей, які варто подивитись кожній жінці. Стрічки, які надихають, мотивують працювати над собою і міняти своє життя на краще.

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Фільми з Енн Гетевей

"Диявол носить Прада"

Провінційна мрійниця Енді, яка прагне стати журналісткою, після завершення університету отримує посаду помічниці впливової Міранди Прістлі, власниці одного з найбільших модних журналів Нью-Йорка. Енді завжди мріяла про таку роботу, не усвідомлюючи всю нервову напругу, яка пов'язана з цим.

"Диявол носить Прада": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шахрайки"

У цьому безжалісному світі кожен самостійно шукає можливості для заробітку на життя. Іноді люди вдаються до абсолютно незаконних методів.

Двоє абсолютно різних дівчат об'єднує спільна діяльність – вони вчаться мистецтва обману. Однак одна з них поки що аматорка у цьому складному ділі, не маючи розвинених навичок та обмежених амбіцій. Але інша – справжня майстриня з іншими цілями, бажаннями та можливостями. Та разом ці дві відчайдушні жінки можуть працювати ще ефективніше…

"Шахрайки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання та інші ліки"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Джеймі завжди має успіхи у справах серця, але, на жаль, йому не пощастило з роботою. Він наймається на посаду і випадково зустрічає Меггі в одній з клінік. Меггі, рідкісна красуня, переживає першу стадію хвороби Паркінсона. Попри свої проблеми, вона легко зближується із Джеймі, поглиблюючи їхні стосунки й виражаючи свою відданість в пошуках справжнього, глибокого кохання.

"Кохання та інші ліки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один день"

Ема Морлі та Декстер Мейхью, випускники Едінбурзького університету, вперше зустрілися 15 липня 1988 року. Їхні шляхи розійшлися після всього одного дня, коли вони провели разом. Ема вирушила до Лондона, Декстер обрав Париж. Попри відстань, вони пообіцяли зустрічатися щороку в цей самий день, незалежно від того, що приготує їм доля.

Протягом років їхнє життя було наповнене непередбачуваними обставинами, злетами й падіннями, хвилинами слави й годинами відчаю. Однак незмінним залишалося тільки одне – кожного 15 липня Ема і Декс знову зустрічалися, не зважаючи на всі труднощі. Скільки років мусило пройти, перш ніж їм стало зрозуміло, що вони не можуть існувати один без одного?

"Один день": дивіться онлайн трейлер фільму