Білявка, що підкорила Голлівуд: 3 фільми з неймовірною Кемерон Діас

30 серпня свій день народження відзначає популярна американська акторка Кемерон Діас. У молодому віці жінку запросили на знімання у фільмі "Маска", який згодом став легендарним. На той час вона не мала акторської освіти, але потім змогла добитися неабияких успіхів у цій сфері, адже зіграла головні ролі у багатьох стрічках.

У 2014 році вийшов фільм "Енні", де з'явилася Кемерон. Після цього акторка заявила, що поки припиняє діяльність, адже постійні від'їзди на знімальні майданчики її втомили. Однак за свою кар'єру Діас встигла завоювати світову кіноіндустрію. Тож які фільми з відомою акторкою подивитися, розповість Кіно 24.

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"Янголи Чарлі" (2000)

Янголи – це люди, що працюють у приватному агентстві, яке займається різними розслідуваннями. Серед них, зокрема, Наталі Кук, Алекс Мандей і Ділан Сандерс. Якось віцепрезидентка однієї компанії доручає їм важливе завдання – знайти партнера. Однак згодом виявляється, що дівчата мають справу з ворогом.

"Янголи Чарлі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном" (2006)

Романтична різдвяна комедія з Кемерон Діас – це те, що обов'язково потрібно подивитися напередодні зимових свят. У фільмі розповідається про успішну жінку, на ім'я Аманда, та письменницю Айріс. У головних героїнь зовсім не складаються стосунки з чоловіками, тому під час різдвяних канікул вони міняються життями.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хочу бути тобою" (2005)

Сестри Меггі та Роуз – дуже різні. Друга постійно захищає першу, адже та є вільнодумною, любить змінювати роботу, випивати та розважатися з чоловіками. У них складні стосунки, які одного разу повністю рушаться. Річ у тім, що Меггі переспала з хлопцем Роуз, тому остання виганяє сестру з дому.

"Хочу бути тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

Погодяться, що Кемерон Діас – фантастична акторка. Фільми з нею точно заслуговують на перегляд!