Голлівудська зірка українського походження: 3 потужні фільми з Кетрін Винник

Чимало українців сьогодні роблять значні кроки у світовому кінематографі, і однією з таких відомих знаменитостей є Кетрін Винник. Акторка, яка вже роками живе за кордоном, не припиняє підтримувати свою рідну країну, активно говорити про Україну та її важку боротьбу в умовах війни.

17 грудня Кетрін святкує свій День народження, і це чудова нагода згадати про її талановиту кар'єру. Сьогодні варто подивитися одну з її робіт, щоб ще раз насолодитися акторським талантом та глибоким переживанням ролей.

Рекомендуємо Війна докорінно змінила її життя: де зараз і як допомагає ЗСУ Олеся Жураківська

Фільми та серіали з Кетрін Винник

"Полярний"

За сюжетом фільму, Дункан Візла – відомий під прізвиськом Чорний Кайзер, є одним з найнебезпечніших кілерів у світі. Його репутація стала легендою, адже колись він вбивав людей по всьому світу, виконуючи найскладніші та найнебезпечніші замовлення. Однак, після років життя в тіні та насильства, Дункан вирішує залишити минуле позаду. Він намагається насолоджуватись мирним існуванням, обираючи спокійне життя і відмовляючись від зброї.

"Полярний": дивіться онлайн трейлер фільму

Але мирне життя не триває довго. Колишній клієнт, з яким у Дункана стався невеликий конфлікт у минулому, не забуває старі образи й вирішує помститися. Цей старий ворог готовий будь-якими способами повернути Дункана до його колишнього життя, де насильство та кровопролиття стали нормою. І ось, попри своє бажання залишити все позаду, Чорний Кайзер змушений повернутись до темного світу, який він так старанно намагався покинути.

"Кілери"

За сюжетом фільму, головна героїня вирушає в подорож і, нарешті, зустрічає чоловіка своєї мрії. Їхня зустріч швидко переростає у роман, і вже невдовзі вона виходить за нього заміж, відчуваючи, що знайшла своє щастя. Однак, повернувшись додому, вона починає сумніватися у своєму рішенні.

Несподівано нові сусіди, які оселилися поруч, викликають у неї дивні підозри. Вони виглядають так, ніби їхня професія далеко не мирна, і невдовзі героїня починає вірити, що ці люди можуть бути найманими вбивцями. Ситуація стає ще більш напруженою, коли вона дізнається, що в одному з найближчих замовлень для цих "суперечливих" сусідів фігурує родинна пара.

"Кілери": дивіться онлайн трейлер фільму

Героїня зрозуміє, що хтось із її близьких або навіть вона сама може стати наступною жертвою. Підозри ростуть, і тепер їй потрібно розплутати цей небезпечний клубок, перш ніж це закінчиться трагічно для неї та її нової родини.

"CSI: Місце злочину"

За сюжетом трилера, завдяки надсучасним технологіям, команда криміналістів поліції Лас-Вегаса розслідує найзаплутаніші та найскладніші вбивства в самому серці Міста гріхів. Лас-Вегас, відомий своєю розкішшю, азартними іграми та непередбачуваними ситуаціями, стає місцем, де злісні злочини переплітаються з розкішшю та темними секретами. Кожен випадок є унікальним і складним, що вимагає використання новітніх наукових методів, від аналізу ДНК до високотехнологічних систем спостереження.

"CSI: Місце злочину": дивіться онлайн трейлер серіалу

Команда висококваліфікованих детективів і криміналістів не тільки використовує технології для розкриття злочинів, але й стикається з моральними та емоційними дилемами, коли викривають темні сторони людської натури. Завдяки їхнім зусиллям, навіть найскладніші справи розплутуються, однак міцні психологічні бар'єри, інтриги та підступність злочинців додають більше напруги в кожне розслідування. В цьому світі, де кожен може приховувати свої секрети, кожен слід і кожна помилка можуть стати вирішальними.