3 культові фільми з Леонардо Ді Капріо, які має побачити кожен

Вже у жовтні в кінотеатрах відбудеться головна прем'єра осені – покажуть фільм "Вбивці квіткової повні", де одну з головних ролей зіграв Леонардо Ді Капріо. За час своєї кар'єри актор став улюбленцем мільйонів поціновувачів кіно у різних куточках світу.

24 Канал у новій добірці розповість про 3 найпопулярніші фільми з одним із найпопулярніших акторів Голлівуду у головній ролі, які точно має побачити кожен. Ці стрічки вже увійшли в історію світового кінематографа та стали одними з культових.

Цікаво Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино

"Титанік"

Рік: 1997

Жанр: драма, трилер, романтичний

Режисер: Джеймс Кемерон

Рейтинг IMDb: 7,9

Роль Ді Капріо: Джек

Найбільший корабель у світі "Титанік" вирушає у свій перший та останній рейс. На його борту зустрічаються аристократка Роуз та художник-початківець Джек. Хоча вони й належать до різних соціальних статусів, однак на кілька днів стають абсолютно щасливими. Джек показує дівчині, що таке справжнє кохання та свобода. Їхня історія лише починається, однак розкішний лайнер зіштовхується з айсбергом.

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"Авіатор"

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Рік: 2004

Жанр: драма, біографія

Режисер: Мартін Скорсезе

Рейтинг IMDb: 7,5

Роль Ді Капріо: Говард Хьюз

Сюжет розгортається навколо геніального інженера та підприємця Говарда Хьюза. Чоловікові вдається досягти успіху в усіх сферах, за які він береться. Після смерті батька Говард отримує у спадок більшу частину акцій компанії Hughes Tool Co. Говарду вдається зробити з маленької фабрики надзвичайно прибуткове підприємство і він не збирається зупинятися.

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"Початок"

Рік: 2010

Жанр: екшн, пригоди, трилери, фантастика

Режисер: Крістофен Нолан

Рейтинг IMDb: 8,8

Роль Ді Капріо: Кобб

Команда наймайстерніших злодіїв у світі на чолі з Коббом може проникнути в підсвідомість людини під час сну, викрасти всі думки та ідеї. Така робота є надзвичайно прибутковою, однак вони отримують незвичайне завдання – імплантувати в мозок успішного бізнесмена ідеї, які точно мають сподобатися його конкурентам. Чи зможе Кобб та його друзі впоратися з цим?

"Початок": дивіться онлайн трейлер фільму