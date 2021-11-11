Знакові фільми з Леонардо ді Капріо, за які він отримав Оскара, Золотого глобуса, премію BAFTA

Леонардо ді Капріо був успішним упродовж всієї своєї кар’єри, а перша його номінація на Оскар була у 19 років. Актор працював з найкращими режисерами усіх часів: Джеймсом Кемероном, Стівеном Спілбергом, Мартіном Скорсезе, Квентіном Тарантіно та іншими. До дня народження актора редакція Кіно 24 підготувала добірку з найзнаковішими фільмами, за які актор отримав найпрестижніші премії.

Многая літа, Леонардо ді Капріо! Напевне, немає такої ролі, в яку б цей красень не зміг перевтілитися. У його творчому доробку – драми, бойовики, трилери та комедії. Він був 5 разів номінований на Оскар, 8 – на Золотого глобуса та 7 – на премію MTV Movie Awards. Водночас у його руках 1 статуетка Оскара, 3 – Золотого глобуса, 1 BAFTA та 2 – MTV Movie Awards.

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Леонардо ді Капріо – 46: найзнаковіші фільми з актором

Легенда Г'ю Гласса, 2015 рік

у 2016 році за найкращу чоловічу роль актор отримав такі премії: Оскар, BAFTA та Золотий глобусАлехандро Гонсалес ІньяррітуThe Revenant

На жаль, фільм не є легким до сприйняття, але ми рекомендуємо її переглянути кожному, зважаючи на дивовижну гру акторів. У центрі історії – Г'ю Гласс, який з сином супроводжують групу мисливців. Під час роботи на них нападають індіанці та тільки декільком вдається вижити. По дорозі Г'ю Гласс стикається з великою ведмедицею, яка завдає йому шкоди. Нещадні мисливці вбивають сина головного героя та залишають Гласса помирати в лісі. Однак, він здатен на все, щоб помститися за смерть єдиної найріднішої людини.

"Легенда Г'ю Гласса" 2015: дивіться трейлер

Вовк з Уолл-стріт, 2013 рік

у 2014 році за найкращу чоловічу роль актор отримав преміюМартін Скорсезе8,2The Wolf of Wall Street

Драматичний байопік розповідає про фінансового брокера Джордана Белфорта. Герой влаштовується на роботу в банк. Однак, як тільки його становище покращується, інвестиційна установа оголошує банкрутство. Таким чином, брокер вирішує створити власну компанію, яка зрештою приносить йому мільйонні доходи. Лише одного разу ФБР зацікавлюється його фірмою...

"Вовк з Уолл-стріт" 2013: дивіться трейлер

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Авіатор, 2004 рік

у 2005 році за найкращу чоловічу роль актор отримав преміїтаМартін Скорсезе7,5The Aviator

У цьому фільмі Леонардо ді Капріо перевтілився у відомого авіаконструктора та кінорежисера Говарда Г'юза. Чоловік змалку мріяв про надшвидкий літак і зйомки його власних фільмів. У 1927 році Говард починає втілювати свої дитячі мрії та презентує першу стрічку, яка отримує шалену популярність. За цим він реалізує другий задум і сам тестує нові літаки. Однак, після різкого збагачення та купівлі авіакомпанії у житті Говарда наступає чорна смуга, а йому доведеться пояснити, куди пішли державні кошти, видані на створення літаків.

"Авіатор" 2004: дивіться трейлер

Титанік, 1997 рік

у 1998 році за найкращу чоловічу роль актор отримав преміюДжеймс Камерон7,8Titanic

У ніч на 15 квітня 1912 року під час свого першого рейсу потонув знаменитий корабель "Титанік". У жахливій аварії загинуло майже 1500 людей. Відтоді подія обросла легендами, що стали приводом для досліджень і привернули увагу кінематографістів. Зібравши чимало фактів про "Титанік", режисер Джеймс Камерон таки екранізував історію цієї корабельної катастрофи, презентувавши однойменний фільм у 1997 році. Леонардо ді Капріо легендарно зіграв головну роль.

"Титанік" 1997: дивіться трейлер