Захопливі блокбастери й супергеройські пригоди: 7 найочікуваніших фільмів цього літа
- Літній кіносезон 2025 року обіцяє багато фільмів, включаючи "Фантастична четвірка: Перші кроки", "Супермен", та "28 років потому".
- Інші ключові релізи включають рімейк "Як приборкати дракона", спортивний блокбастер "Формула 1", "Балерина" з серії "Джон Вік", та романтичну комедію "Матеріалісти".
2025 рік вже потішив кількома чудовими фільмами та навіть касовими хітами. Але зовсім скоро розпочнеться літній кіносезон, коли вийдуть головні блокбастери й стрічки, що претендують на звання найкращих фільмів року.
Кіно 24 розповість про найочікуваніші фільми цього літа, які виходитимуть від початку червня до кінця серпня. Від супергеройських стрічок до фільмів жахів – у добірці знайдеться картина, що може зацікавити саме вас.
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"Фантастична четвірка: Перші кроки"
До кіновсесвіту Марвел нарешті приєднається Фантастична четвірка. У центрі сюжету – * Педро Паскаль у ролі Містера Фантастика, Ванесса Кірбі в ролі Невидимої жінки, Джозеф Квін в образі Людини-Факела, Ебон Мосс-Бахрах в образі Істоти та Джулія Гарнер – Срібна серферка.
"Фантастична четвірка: Перші кроки": дивіться трейлер онлайн
"Супермен"
Після Генрі Кавілла роль Кларка Кента дісталась Девіду Коренсвету. У фільмі мають показати історію походження Супермена, його недоліки та переваги, сильні й вразливі сторони. Та продемонструвати його як реальну людину, що намагається знайти баланс між землею і надможливостями.
"Супермен": дивіться трейлер онлайн
"28 років потому"
Постапокаліптичний фільм жахів – один з найочікуваніших у цьому році. Події розвиваються через 28 років після того, як вірус вирвався з медичної дослідницької лабораторії. Ті, хто зміг вижити, знайшли спосіб уживатися серед інфікованих. Одна з груп оселилась на острові. Одного дня батько з сином залишають його і вирушають на сповнених таємницями й жахами материк.
"28 років потому": дивіться відео онлайн
"Як приборкати дракона"
Це ігровий рімейк анімаційного фільму 2010 року, де по-новому розкажуть історію Гикавки й Беззубика. Раніше подібними рімейками дивувала студія Disney, а у 2025 році свої сили в цьому спробують DreamWorks та Universal.
"Як приборкати дракона": дивіться трейлер онлайн
"Формула 1"
Спортивний блокбастер з Бредом Піттом у головній ролі розповість про Сонні Хейса, який брав участь у перегонах у 90-х. Після страшної аварії він покинув Формулу та обрав іншу справу для життя. Та якось його просять стати наставником для новачка Джошуа. Захоплива історія про небезпеку, швидкість і ризики, сподобаються багатьом.
"Формула 1": дивіться трейлер онлайн
"Балерина"
П'ятий фільм з серії "Джон Вік" розповість про Єву Макарро. Дівчина у виконанні Ани де Армас є талановитою балериною, але водночас і досвідченою найманкою, якою рухає жага помсти. Єва хоче знайти вбивць свого батька. Її план потрохи здійснюється, поки голова злочинного угруповання не відряджає проти неї Джона Віка.
"Балерина": дивіться трейлер онлайн
"Матеріалісти"
Амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка начебто на всі сто розбирається у стосунках. Але несподівано закохується в загадкового мільярдера. У той самий час повертається її колишній, а життя жінки перевертається з ніг на голову.
"Матеріалісти": дивіться трейлер онлайн