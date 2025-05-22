Захопливі блокбастери й супергеройські пригоди: 7 найочікуваніших фільмів цього літа

2025 рік вже потішив кількома чудовими фільмами та навіть касовими хітами. Але зовсім скоро розпочнеться літній кіносезон, коли вийдуть головні блокбастери й стрічки, що претендують на звання найкращих фільмів року.

Кіно 24 розповість про найочікуваніші фільми цього літа, які виходитимуть від початку червня до кінця серпня. Від супергеройських стрічок до фільмів жахів – у добірці знайдеться картина, що може зацікавити саме вас.

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"Фантастична четвірка: Перші кроки"

До кіновсесвіту Марвел нарешті приєднається Фантастична четвірка. У центрі сюжету – * Педро Паскаль у ролі Містера Фантастика, Ванесса Кірбі в ролі Невидимої жінки, Джозеф Квін в образі Людини-Факела, Ебон Мосс-Бахрах в образі Істоти та Джулія Гарнер – Срібна серферка.

"Фантастична четвірка: Перші кроки": дивіться трейлер онлайн

"Супермен"

Після Генрі Кавілла роль Кларка Кента дісталась Девіду Коренсвету. У фільмі мають показати історію походження Супермена, його недоліки та переваги, сильні й вразливі сторони. Та продемонструвати його як реальну людину, що намагається знайти баланс між землею і надможливостями.

"Супермен": дивіться трейлер онлайн

"28 років потому"

Постапокаліптичний фільм жахів – один з найочікуваніших у цьому році. Події розвиваються через 28 років після того, як вірус вирвався з медичної дослідницької лабораторії. Ті, хто зміг вижити, знайшли спосіб уживатися серед інфікованих. Одна з груп оселилась на острові. Одного дня батько з сином залишають його і вирушають на сповнених таємницями й жахами материк.

"28 років потому": дивіться відео онлайн

"Як приборкати дракона"

Це ігровий рімейк анімаційного фільму 2010 року, де по-новому розкажуть історію Гикавки й Беззубика. Раніше подібними рімейками дивувала студія Disney, а у 2025 році свої сили в цьому спробують DreamWorks та Universal.

"Як приборкати дракона": дивіться трейлер онлайн

"Формула 1"

Спортивний блокбастер з Бредом Піттом у головній ролі розповість про Сонні Хейса, який брав участь у перегонах у 90-х. Після страшної аварії він покинув Формулу та обрав іншу справу для життя. Та якось його просять стати наставником для новачка Джошуа. Захоплива історія про небезпеку, швидкість і ризики, сподобаються багатьом.

"Формула 1": дивіться трейлер онлайн

"Балерина"

П'ятий фільм з серії "Джон Вік" розповість про Єву Макарро. Дівчина у виконанні Ани де Армас є талановитою балериною, але водночас і досвідченою найманкою, якою рухає жага помсти. Єва хоче знайти вбивць свого батька. Її план потрохи здійснюється, поки голова злочинного угруповання не відряджає проти неї Джона Віка.

"Балерина": дивіться трейлер онлайн

"Матеріалісти"

Амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка начебто на всі сто розбирається у стосунках. Але несподівано закохується в загадкового мільярдера. У той самий час повертається її колишній, а життя жінки перевертається з ніг на голову.

"Матеріалісти": дивіться трейлер онлайн