Усі зірки Голлівуду в одному кадрі: 6 фільмів з приголомшливим акторським складом

Зібрати в одному фільмі хоча б двох чи трьох володарів Оскара – це вже величезний успіх для будь-якого режисера. Втім, інколи кіностудіям вдається здійснити неможливе.

Зокрема, об'єднати на одному знімальному майданчику велику кількість першокласних акторів, за чиєю грою спостерігаєш із відкритим ротом. 24 Канал підготував добірку видовищних стрічок, де список відомих імен у титрах вражає не менше, ніж самі сюжети.

"Ножі наголо" (2019)

Зірковий склад: Деніел Крейґ, Кріс Еванс, Ана де Армас, Джеймі Лі Кертіс, Тоні Коллетт, Крістофер Пламмер, Майкл Шеннон, Лакіт Станфілд.

У розкішному маєтку за загадкових обставин помирає заможний і відомий автор детективів Гарлан Тромбі. Чоловік залишив після себе величезний статок, на який тепер претендують його жадібні родичі. Кожен із членів цієї ексцентричної родини мав свій мотив для вбивства, але всі вони переконливо вдають жаль та невинність. За розслідування заплутаної справи береться харизматичний детектив Бенуа Блан, якому доведеться розплутати павутиння сімейної брехні, маніпуляцій і таємниць.

"Ножі наголо": дивіться трейлер фільму онлайн

"Оппенгеймер" (2023)

Зірковий склад: Кілліан Мерфі, Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Метт Деймон, Флоренс П'ю, Рамі Малек, Кеннет Брана, Кейсі Аффлек, Ґері Олдман.

Сюжет розгортається довкола видатного фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Під час Другої світової війни він очолює секретний Мангеттенський проєкт з розробки першої у світі атомної зброї. Після тріумфального випробування творця смертоносної зброї охоплює глибокий жах від усвідомлення наслідків власного відкриття.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Дюна" та "Дюна: Частина друга" (2021 і 2024)

Зірковий склад: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скашгорд, Хав'єр Бардем, Дейв Батіста, Остін Батлер, Флоренс П'ю, Крістофер Вокен.

У центрі подій – юний Пол Атрід, спадкоємець могутнього шляхетного роду. Він вирушає на найнебезпечнішу планету всесвіту – пустельний Арракіс, де видобувають найцінніший ресурс у галактиці. Через це дім Атрідів стає жертвою жорстокої зради та підступного нападу ворогів. Втративши батька та рідну оселю, Пол змушений переховуватися серед корінного народу пустелі, де поступово перетворюється на легендарного лідера.

"Дюна": дивіться трейлер фільму онлайн

"Готель "Ґранд Будапешт"" (2014)

Зірковий склад: Рейф Файнс, Тільда Свінтон, Едрієн Броуді, Віллем Дефо, Джефф Ґолдблум, Джуд Лоу, Білл Мюррей, Едвард Нортон, Сірша Ронан, Оуен Вілсон.

Захоплива та візуально бездоганна історія розповідає про пригоди легендарного консьєржа розкішного європейського готелю месьє Густава та його вірного юного помічника, портьє Зеро Мустафи. Коли одна з багатих і літніх гостей готелю раптово помирає, виявляється, що вона залишила у спадок Густаву безцінну картину епохи Відродження. Багаті й розлючені спадкоємці звинувачують консьєржа у вбивстві, змушуючи його тікати від поліції.

"Готель "Гранд Будапешт"": дивіться трейлер фільму онлайн

"Не дивіться вгору" (2021)

Зірковий склад: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Тімоті Шаламе, Джона Гілл, Аріана Ґранде, Тайлер Перрі, Марк Райленс.

Двоє скромних науковців-астрономів роблять приголомшливе відкриття. Виявляється, до Землі стрімко наближається гігантська комета, яка через шість місяців повністю знищить усе живе. Прагнучи врятувати планету, вони вирушають у грандіозний медіатур, але стикаються з абсурдною реальністю сучасного світу. Президентка США переймається лише власними рейтингами, телеведучі перетворюють апокаліпсис на веселе шоу, а суспільство ділиться на тих, хто бачить загрозу, і тих, хто її заперечує.

"Не дивіться вгору": дивіться трейлер фільму онлайн

До речі, днями стало відомо імʼя найкасовішого актора 2026 року.