Оце так несподіванка: 4 фільми з шаленим поворотом у сюжеті

Сюжетний поворот – це прийом, що виник задовго до появи кіно, й широко використовувався насамперед у літературі. Та зараз поворот у сюжеті став основним ходом для фільмів й серіалів, – адже це змушує глядача переглядати стрічку знову й знову.

Кіно 24 розповість про фільми з сюжетним поворотом, про який неможливо здогадатися. Після них так і хочеться вигукнути: оце так несподіванка!

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"Престиж"

Зауважимо, щоб вам було цікавіше переглядати ці стрічки, попереджуємо, що у матеріалі є спойлери.

Стрічка розповідає про ілюзіоністів Роберта Енджера та Альфреда Бордера, між якими триває змагання у Лондоні наприкінці 19 століття. Вони постійно намагаються перевершити й обманути одне одного.

Сюжетний поворот у фільмі: дивіться відео онлайн

Спойлер: Альфред Бордер дізнається, що його суперник для свого найвідомішого трюку використовував машину для клонування Ніколи Тесли. Роберт Енджер раптово зникає, залишаючи мертвого клона, а Бордер стає головним підозрюваним у вбивстві, тож його вішають. Та насправді Борденів було двоє – це брати-близнюки. Вцілілий чоловік вбиває Енджера та повертається до доньки.

"Бійцівський клуб"

Екранізація роману Чака Поланіка розповідає про чоловіка без імені, який страждає від сумнівів, думок і безсоння. В літаку він знайомиться з Тайлером, який живе за іншими цінностями. Хлопці організовують закритий бійцівський клуб.

Сюжетний поворот у фільмі: дивіться відео онлайн

Спойлер: Чоловік розуміє, що увесь цей час він лише уявляв Тайлера, а насправді сам керував клубом та групою анархістів, які влаштували серію вибухів у місті.

"Паразити"

Фільм став одним з найкращих у 2019 році. Він розповідає про бідну сім'ю Кімів, які обманом влаштовуються на роботу до заможної родини Парків. Вони переконують багатіїв звільнити їхню економку, яка працює в них вже багато років.

Сюжетний поворот у фільмі: дивіться відео онлайн

Спойлер: чоловік економки жив у підвалі будинку. Коли вона поверталась за ним, то дізналась правду про сім'ю Кім та почала їм погрожувати. Після смертельної бійки батько Кім розуміє, що став новим заручником.

"Шосте відчуття"

Містичний фільм розповідає про дитячого лікаря-психіатра Малкольма Кроу, в будинку якого гине колишній пацієнт. Через рік у нього з'являється новий пацієнт – розумний, але самотній хлопчик Коул. Через страшний попередній випадок лікар весь свій час присвячує Коулу, намагаючись вилікувати дитину.

Сюжетний поворот у фільмі: дивіться відео онлайн

Спойлер: в останні хвилини фільму глядачі разом з психологом усвідомлюють, що хлопчик насправді увесь цей час був мертвий.