3 захопливі фільми на Netflix, які затягують з перших хвилин і тримають в напрузі до кінця

Мабуть, кожному знайоме відчуття, коли так і хочеться зануритися в цікаву, захопливу історію, яка захоплює з перших хвилин, але обрати справді вартісний фільм буває непросто. Тож ми вирішили зробити це за вас.

У матеріалі 24 Каналу зібрали добірку фільмів, які можна подивитися на Netflix. Ці стрічки тримають у напрузі до фінальних титрів.

Дивіться також Були за крок до перемоги: які актори не отримали Оскар у 2026 році, хоча мали високі шанси

Які фільми подивитись на Netflix ввечері?

"Електричний штат"

Це американський науково-фантастичний пригодницький фільм режисерів Ентоні та Джо Руссо, знятий за сценарієм Крістофера Маркуса та Стівена Макфілі.

Прем'єра стрічки відбулася у лютому 2025 року, і тривалий час вона входила до топ-10 на Netflix серед українських глядачів. Хоча фільм і потрапив до списку номінантів на "Золоту малину", яка відзначає найгірші стрічки року, можливо, саме він змусить вас зануритися в захопливу історію.

У центрі сюжету – осиротіла дівчина-підліток, яка вирушає на пошуки давно зниклого брата разом із загадковим роботом, контрабандистом та його дотепним помічником. Фільм чудово підійде для тих, хто любить прості, лінійні історії з якісною графікою та динамічним сюжетом.

"Наркоз"

Ще один цікавий американський фільм, який можна подивитися на Netflix, – високорейтингова стрічка 2007 року під назвою "Наркоз". Вона ідеально підійде для тих, хто любить неочікувані фінали.

Оригінальна задумка та різкі сюжетні повороти точно не дадуть занудьгувати, а загальна атмосфера сподобається поціновувачам напружених і дещо моторошних історій.

"Непрощенна"

Фільм "Непрощена" (2021) – це стрічка режисерки Нори Фінкшайт за сценарієм Пітера Крейга, знята за мотивами британського мінісеріалу "Непрощені" (2009).

У центрі історії – жінка, яку зіграла Сандра Буллок, що намагається налагодити своє життя після виходу з в'язниці. Це сильна драматична роль і глибока історія про провину, прощення та другий шанс.