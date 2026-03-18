3 захватывающих фильма на Netflix, которые затягивают с первых минут и держат в напряжении до конца
Пожалуй, каждому знакомо ощущение, когда так и хочется окунуться в интересную, увлекательную историю, которая захватывает с первых минут, но выбрать действительно стоящий фильм бывает непросто. Поэтому мы решили сделать это за вас.
В материале 24 Канала собрали подборку фильмов, которые можно посмотреть на Netflix. Эти ленты держат в напряжении до финальных титров.
Какие фильмы посмотреть на Netflix вечером?
"Электрический штат"
Это американский научно-фантастический приключенческий фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо, снят по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.
Премьера ленты состоялась в феврале 2025 года, и долгое время она входила в топ-10 на Netflix среди украинских зрителей. Хотя фильм и попал в список номинантов на "Золотую малину", которая отмечает худшие ленты года, возможно, именно он заставит вас окунуться в увлекательную историю.
В центре сюжета – осиротевшая девушка-подросток, которая отправляется на поиски давно пропавшего брата вместе с загадочным роботом, контрабандистом и его остроумным помощником. Фильм прекрасно подойдет для тех, кто любит простые, линейные истории с качественной графикой и динамичным сюжетом.
"Наркоз"
Еще один интересный американский фильм, который можно посмотреть на Netflix, – высокорейтинговая лента 2007 года под названием "Наркоз". Она идеально подойдет для тех, кто любит неожиданные финалы.
Оригинальная задумка и резкие сюжетные повороты точно не дадут заскучать, а общая атмосфера понравится ценителям напряженных и несколько жутких историй.
"Непрощенная"
Фильм "Непрощенная" (2021) – это лента режиссера Норы Финкшайт по сценарию Питера Крейга, снята по мотивам британского мини-сериала "Непрощенные" (2009).
В центре истории – женщина, которую сыграла Сандра Буллок, пытающаяся наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Это сильная драматическая роль и глубокая история о вине, прощении и втором шансе.