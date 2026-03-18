В материале 24 Канала собрали подборку фильмов, которые можно посмотреть на Netflix. Эти ленты держат в напряжении до финальных титров.

Смотрите также Были в шаге от победы: какие актеры не получили Оскар в 2026 году, хотя имели высокие шансы

Какие фильмы посмотреть на Netflix вечером?

"Электрический штат"

Это американский научно-фантастический приключенческий фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо, снят по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена Макфили.

Премьера ленты состоялась в феврале 2025 года, и долгое время она входила в топ-10 на Netflix среди украинских зрителей. Хотя фильм и попал в список номинантов на "Золотую малину", которая отмечает худшие ленты года, возможно, именно он заставит вас окунуться в увлекательную историю.

В центре сюжета – осиротевшая девушка-подросток, которая отправляется на поиски давно пропавшего брата вместе с загадочным роботом, контрабандистом и его остроумным помощником. Фильм прекрасно подойдет для тех, кто любит простые, линейные истории с качественной графикой и динамичным сюжетом.

"Наркоз"

Еще один интересный американский фильм, который можно посмотреть на Netflix, – высокорейтинговая лента 2007 года под названием "Наркоз". Она идеально подойдет для тех, кто любит неожиданные финалы.

Оригинальная задумка и резкие сюжетные повороты точно не дадут заскучать, а общая атмосфера понравится ценителям напряженных и несколько жутких историй.

"Непрощенная"

Фильм "Непрощенная" (2021) – это лента режиссера Норы Финкшайт по сценарию Питера Крейга, снята по мотивам британского мини-сериала "Непрощенные" (2009).

В центре истории – женщина, которую сыграла Сандра Буллок, пытающаяся наладить свою жизнь после выхода из тюрьмы. Это сильная драматическая роль и глубокая история о вине, прощении и втором шансе.