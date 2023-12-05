Новорічний відлік із Walt Disney: 5 фільмів, які точно створять вам святковий настрій

Сьогодні День народження геніального Волта Діснея, який народився 122 роки тому. Він був справжнім чарівником, тож фільми Діснея точно створять магію навколо та забезпечать вам святковий настрій.

Обирайте стрічку для перегляду з сім'єю чи друзями та готуйтесь вирушити в незабутню подорож, яка не залишить вас без новорічного настрою.

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Фільми від Walt Disney які створять святковий настрій

"Лускунчик і чотири королівства"

У найтяжчі часи, Різдво може принести радість в кожен дім. Однак юна Клара не відчуває щастя. Хрещений батько Дроссельмейер дарує дівчині несподіваний подарунок – незвичайний ключ, який відкриває доступ у захопливий паралельний світ.

У цьому світі, сотвореному загиблою матір'ю, Клара розкриває перед собою королівство, розділене на різні області: Країну Снігів, Країну Квітів і Країну Солодощів. У цих магічних місцях вона знаходить солдата Філіпа та виявляє своє королівське походження – вона принцеса, а її мати – королева.

Але щасливий світ знаходиться під загрозою через Імбірну Мати та її мишачу армію, які хочуть захопити ці чарівні краї. Кларі належить пройти через Країну Солодощів та прийняти бій, щоб врятувати свій світ від небезпеки.

"Лускунчик і чотири королівства": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа"

Батьки вирішують вислати своїх чотирьох дітей з Лондона в село, в оселю старого професора, для того щоб уберегтися від бомбардувань, які спустошують місто. В їхньому новому тимчасовому домі, діти випадково натрапляють на загадковий шафу, яка веде в неймовірну країну Нарнії. Тут живуть фантастичні люди, тварини і істоти.

Згодом вони розуміють, що Нарнія опинилася під володінням зловісної Чаклунки, яка привела до вічної зими в цьому світі. Нарнія зазнає великих труднощів і стоїть перед неминучою війною. Дітям доведеться об'єднатися та допомогти Чарівному Леву, Аслану, перемогти Чаклунку, розірвати чари і визволити народ Нарнії від її темряви.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня і Чудовисько"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Белль із своїм батьком Морісом щасливо проживають у селі, але їхнє життя змінюється, коли тато, випадково потрапляючи в величезний замок, опиняється в полоні Чудовиська.

Раніше Чудовисько було принцом Адамом, але його прокляла Чарівниця через те, що він був жорстокою і егоїстичною людиною. Тепер Адам – Чудовисько, а його слуги стали різними предметами до того часу, поки він не зрозуміє справжню любов і доброту. Чарівниця дала умову, що це повинно статися до того моменту, поки з останньої троянди, яку вона подарувала, не впаде остання пелюстка.

"Красуня і Чудовисько": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мері Поппінс повертається"

Джейн і Майкл Бенкс проживають у затишному будинку. Їхнє життя наповнене клопотами, бо вони виховують трьох дітей. Дорослі вже давно втратили здатність мріяти та насолоджуватися життям. Проте несподівано з'являється таємнича жінка, завжди приходячи вчасно – Мері Поппінс. Колись вона була нянею для Джейн і Майкла, а тепер вирішила принести диво у життя їхніх дітей.

Разом із оптимістичним ліхтарником, на ім'я Джек, вони приносять у сім'ю Бенкс не лише радість, але і різнобарв'я магії, яке перекреслить сірі клопоти і подарує нові враження.

"Мері Поппінс повертається": дивіться онлайн трейлер фільму

"Попелюшка"

Після того, як батько Елли повторно одружується після втрати дружини, він сподівається, що його нова сім'я стане такою ж щасливою і міцною, як попередня. Але коли він несподівано помер, Елла розуміє, що її мачуха та прийомні сестри – недоброзичливі люди. Замість радісних моментів, на неї чекає тяжке життя та невдоволенням від цих чужих їй людей. Попри це, Елла, вірна обіцянці своїй покійній матері, вирішує залишатися сміливою та доброю.

Доленосна зустріч з бродячою старенькою відкриває перед Еллою можливість почати життя спочатку. Вона зустрічає принца і бере участь у королівському балу, де її доля може змінитися назавжди.

"Попелюшка": дивіться онлайн трейлер фільму