4 затишні фільми з естетикою "Дівчат Гілмор", що рятують від осінньої нудьги

Коли за вікном сіріє небо, а знайомі вулиці Stars Hollow вже вивчені напам'ять, хочеться загорнутися в теплий плед і знайти схожу затишну кіноісторію.

24 Канал підготував добірку стрічок із золотавим листям у кадрі, ароматом свіжої кави, книжковими шафами та щирим гумором. Ці фільми повернуть вам відчуття спокою і зігріють у найпрохолодніший вечір.

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Рейтинг IMDb – 7,7

Історія розгортається навколо стосунків Гаррі та Саллі, які роками перетинаються у Нью-Йорку. Вони намагаються знайти відповідь на вічне питання про можливість щирої дружби між чоловіком і жінкою. Герої діляться переживаннями, розходяться з іншими партнерами та разом блукають осіннім Центральним парком, не помічаючи очевидних почуттів. Їхні дотепні діалоги й повільне зближення створюють ту саму ніжну романтичну атмосферу, яка рятує від будь-якої меланхолії.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять бездоганний і дотепний сценарій Нори Ефрон, ідеальну екранну хімію між Біллі Крісталом і Мег Раян, а також перетворення стрічки на золотий стандарт романтичної комедії. Водночас поодинокі оглядачі зауважують надмірну схожість режисерського тону з ранніми роботами Вуді Аллена та легку передбачуваність фіналу.

"Товариство мертвих поетів"

Рейтинг IMDb – 8,1

Події переносять глядача до консервативного чоловічого коледжу Нової Англії, оточеного осінніми пейзажами та старовинною вікторіанською архітектурою. Новий ексцентричний учитель літератури Джон Кітінг ламає суворі шаблони та надихає підлітків відкрити серця справжньому мистецтву. Хлопці відроджують таємний поетичний клуб, дорослішають і вперше вчаться боротися за власну мрію.

"Товариство мертвих поетів": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes рецензенти хвалять глибоку гру Робіна Вільямса, сильний драматичний сценарій та атмосферу юнацького бунту. Втім, критики дорікають стрічці за зайву мелодраматичність в окремих сценах і надто прямолінійний поділ персонажів на вільних мислителів і суворих тиранів.

"Маленькі жінки"

Рейтинг IMDb – 7,7

Фільм розповідає про дорослішання чотирьох несхожих сестер Марч під час Громадянської війни в США. Дівчата стикаються з першим коханням, творчими амбіціями, бідністю та болісними втратами, але завжди знаходять прихисток у рідному домі біля каміна. Одна з сестер, Джо, прагне стати письменницею в Нью-Йорку, тому відмовляється від долі, яку суспільство нав'язує молодим жінкам.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються свіжим поглядом Ґрети Ґервіґ на класику, візуальною естетикою теплих інтер'єрів і яскравим акторським складом. Однак критики наголошують на заплутаній нелінійній структурі часу, яка інколи збиває ритм розповіді.

"Практична магія"

Рейтинг IMDb – 6,4

У центрі сюжету – сестри-відьми Саллі та Джилліан Овенс, які живуть у мальовничому старовинному будинку в Новій Англії, готують магічні зілля та несуть на собі давнє родинне прокляття. Кожен чоловік, якого вони щиро покохають, приречений на раптову загибель. Коли чергова спроба влаштувати особисте життя виходить з-під контролю, сестрам доводиться використати всі свої сили, аби врятувати одна одну й примиритися з містечком.

"Практична магія": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають неперевершений дует Сандри Буллок і Ніколь Кідман та затишну готичну естетику фільму. Втім, рецензенти критикують картину за нерівний тон, адже комедія доволі різко стає схожою на похмурий трилер.

До речі, ми вже розповідали, що можна подивитися з дітьми холодним осіннім вечором.