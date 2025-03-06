Пам'яті Паші Лі: 3 фільми з українським актором, який загинув через російських окупантів

На початку березня 2022 року під Києвом загинув відомий український актор Паша Лі. Йому було всього 33 роки. До початку війни Лі був відомим актором.

Після початку вторгнення він не залишив країну, а став волонтером. Однією з таких локацій був Ірпінь, місто, яке зазнало страшних руйнувань. Він загинув від куль російських окупантів, але залишив незабутній слід в українському кіно та в серцях людей, які його знали.

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"Смак свободи"

За сюжетом фільму, молода і талановита дівчина-кухар, яка прагне визнання й успіху, стикається з тяжким ударом у своїй кар'єрі. Її висока кухня, творчі та інноваційні страви, що відповідають сучасним вимогам кулінарного мистецтва, не знаходять попиту у маленькому придорожньому кафе, де вона працює. Власники кафе не можуть оцінити її майстерність, і вона втрачає роботу, що стає для неї шоком і водночас поштовхом до змін.

Втративши роботу, дівчина вирішує, що настав час змінити своє життя. Вона вирушає до Львова – міста, яке славиться своєю культурною спадщиною та європейським духом. Її мета – знайти можливість працювати шеф-кухарем в одному з кращих ресторанів європейської кухні, де її талант буде оцінений по гідності, і де вона зможе втілити свої кулінарні амбіції.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Але доля вносить свої корективи, коли дівчина знаходить старовинну книжку, що належала Ользі Франко – українській кулінарці та дослідниці національної кухні. Унікальна знахідка відкриває перед нею невідомі раніше рецепти та історії, пов’язані з українською кухнею, що були забуті або залишались в тіні. Книжка стає для неї джерелом натхнення і знань, які кардинально змінюють її погляд на кулінарію.

"Тіні незабутих предків"

Іван, звичайний студент, що тільки починає своє життя і мріє про нові враження, не міг уявити, що одного дня його рішення взяти артефакт з колекції рідного університету призведе до непоправних наслідків. Це був старовинний предмет, згарда – магічна прикраса, що зберігала в собі загадкову силу. Іван був переконаний, що це просто цікава річ, яку можна досліджувати, але нічого більше. Однак вже дуже скоро він зрозуміє, що все набагато складніше і небезпечніше, ніж він міг уявити.

Після того, як він та його друзі виявили згарду, на їхніх тілах почали з'являтися дивні символи. Спочатку вони подумали, що це просто випадковість чи якась фізична реакція на стрес. Але чим більше часу минало, тим очевидніше ставало, що ці знаки мають надприродну природу. Символи, схожі на ті, що були зображені на згарді, з'являлися на їхніх тілах з жахливою регулярністю, і відчуття небезпеки ставало все сильнішим.

"Тіні незабутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

Згодом, коли хлопці почали панікувати, до них звернувся один дивакуватий викладач, про якого вони раніше лише чули чутки. Він виявився старим ученим, який був знайомий з історією магії та стародавніх артефактів. Він пояснив, що те, що вони знайшли, – не просто прикраса, а потужна печатка, яка стримує древнє зло, що було запечатане століттями назад. Це зло не повинно було вийти на волю, але, знявши артефакт з місця, Іван і його друзі не лише зруйнували цю печатку, але й випустили те, що повинно було залишатися похованим.

Тепер їхнє життя опинилося під загрозою, адже зло, яке чекає на свою свободу, готове винищити їх. Єдиний шанс врятуватися – це знайти останнього нащадка мольфара, який може допомогти їм впоратися з темною силою. Для цього їм потрібно вирушити в Карпати, де, за словами викладача, вони знайдуть того, хто володіє знаннями та силою, щоб зупинити прокляття.

"Мирний-21"

В центрі сюжету фільму – луганський прикордонний загін, бійці якого, зіткнувшись з жорстокими спробами сепаратистів та російських спецслужб змусити їх зрадити свою країну, вистояли в найскладніші моменти початку російського вторгнення в Україну. Цей загін став символом стійкості та відданості своїй Батьківщині в той момент, коли здавалось, що віра в країну і в єдність суспільства може розколотися.

Назва фільму не є випадковою. Це адреса кварталу в Луганську, де був розташований прикордонний загін. Ця назва підкреслює важливість місця, яке стало останнім бастіоном української влади в Луганській області, перед тим як місто було захоплене проросійськими силами. "Мирний-21" – це не просто цифра та адреса, це також символ того, що навіть у найтемніші моменти історії країни, є люди, готові стояти за свою землю, попри небезпеку і загрози.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка заснована на реальних подіях, що відбувалися в Луганській області навесні 2014 року, коли російські війська і сепаратисти почали активні бойові дії на сході України. Прикордонники виявилися в самому центрі цих подій.

На фоні політичного хаосу та військової агресії, їхній загін став важливим елементом оборони України. Бійці цього підрозділу не тільки не зрадили Батьківщину, але й продовжили героїчний спротив, даючи відсіч силам агресора, при цьому вийшовши з оточення без втрат. Однак сюжет містить чимало сцен, діалогів та персонажів, вигаданих з художньою метою.