3 фільми, які варто подивитися про арабо-ізраїльський конфлікт

У суботу, 7 жовтня 2023 року, в 50-ту річницю Війни Судного дня 1973 року, терористична організація ХАМАС ("Ісламський рух опору") із Сектору Гази завдала масштабного ракетного удару проти Ізраїлю. Відповідь країни була рішучою: вперше за півстоліття було оголошено воєнний стан, і розпочалася військова операція "Залізні мечі" проти бойовиків ХАМАС.

Ця війна між арабами та ізраїльтянами, що триває протягом багатьох років, знайшла своє відображення не лише на полі бою, але й у світі мистецтва. Режисери створювали не лише документальні фільми, але й художні повнометражні проєкти, включаючи байопіки, детективи, політичні трилери та серіали про шпигунів.

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"Ангел" / The Angel

Рік: 2018

Країни: Ізраїль, Великобританія, Єгипет

Жанр: бойовик, трилер, драма, біографія

Режисер: Аріель Вромен

У ролях: Марван Кензарі, Ханна Уер, Цахі Алеві, Сесон Габаі та інші.

"Ангел" – ізраїльський шпигунський трилер та екранізація популярної науково-популярної книги Урі Бар-Джозефа "Ангел: єгипетський шпигун, який врятував Ізраїль". Фільм розповідає вигадану історію про Ашрафа Марвана з позивним "Ангел". Він був високопоставленим єгипетським чиновником, який став подвійним агентом, співпрацюючи з обома країнами та допомагаючи врегулювати ситуацію і досягти миру між ними.

Відомо, що режисер фільму Аріель Вромен зараз живе у США, але свого часу воював в ізраїльській армії.

"Ангел": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голда. Судний день" / Golda

Рік: 2022

Країни: Велика Британія, США

Жанр: драма, біографія, воєнний

Режисер: Гай Наттів

У ролях: Хеллен Міррен, Лів Шрайбер, Каміль Коттен, Ед Стопард.

Події фільму "Голда. Судний день" відбуваються у 1973 році, коли триває Війна Судного дня – Єгипет, Сирія та Йорданія об'єднали свої зусилля, щоб атакувати Ізраїль та повернути собі мусульманські території. Ізраїль опинився у ситуації з ворогами, які були в сім разів більшими в чисельному відношенні. Країна поклалася на допомогу своїх союзників.

Практично весь фільм "Голда. Судний день" – це біографічна драма, у якій головну роль виконала Ґолда Меїр, уродженка Києва та перша жінка-прем'єр-міністр Ізраїлю. Вона стає символом майбутнього, не боячись власної загибелі.

"Голда. Судний день": дивіться онлайн трейлер фільму

"Атака" / The Attack

Рік: 2012

Країни: Ліван, Франція, Катар, Бельгія, Єгипет

Жанр: драма, кримінал, воєнний

Режисер: Зіад Дуері

У ролях: Алі Суліман, Реймонд Амсалем, Євгенія Додіна, Двір Бенедек

Ця історія поєднує в собі два жанри: політичний трилер та роман про кохання. Успішний ізраїльський хірург Амін Джаффарі мав все, що потрібно: високий професійний статус, гармонійне сімейне життя з люблячою дружиною Зіхам та численними друзями.

Однак все стало набагато гірше, коли поліція повідомила йому, що терористичний вибух у ресторані, унаслідок якого загинули 17 осіб, включаючи 11 дітей, був зорганізований його дружиною. Пробуючи розібратися, що примусило її скоїти такий жахливий акт, Амін вирушає в Палестинську автономію, щоб зустрітися з родичами та друзями Зіхам.

Цікаво, що режисер, який, до речі, є арабського походження, створював цей фільм для того, щоб дослідити корені ізраїльсько-палестинського конфлікту. Він намагався показати, як цивільні громадяни з обох сторін відносилися до свого "ворога", і як питання помсти в ім'я сім'ї чи честі може перетворити людей на злочинців через пропаганду.

"Атака": дивіться онлайн трейлер фільму