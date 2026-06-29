Забудете про спеку: 5 зимових трилерів, які пробирають до кісток

Літо вміє бути безжальним. Якщо кондиціонер працює на межі своїх можливостей, а лід у напоях тане швидше, ніж ви встигаєте зробити ковток, саме час вдатися до маленької кінематографічної хитрості. Замість чергового фільму про пляжі, відпустки й сонце – увімкніть історії, де люди мріють хоча б перестати мерзнути.

24 канал зібрав для вас стрічки, які буквально дихають холодом. Після них спека за вікном уже не здається такою нестерпною.

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"Вітряна річка"

Єгер Корі Ламберт разом із агенткою ФБР Джейн Беннер розслідують загадкове вбивство молодої дівчини, тіло якої знаходять на території індіанської резервації "Вітряна річка". Засніжені простори тут не просто декорація – холод стає повноцінним героєм історії, а напруга лише зростає з кожною хвилиною.



"Вітряна річка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нескінченна буря"

Медсестра та досвідчена альпіністка Пем Бейлс вирушає на гору Вашингтон, але потрапляє у потужну хуртовину. Повертаючись назад, вона знаходить іншого альпініста, який опинився у смертельній пастці. Тепер головне завдання – не встановити рекорд, а просто вижити.



"Нескінченна буря": дивіться онлайн трейлер фільму

"Льодовий дрифт"

Далекобійник Майк погоджується перевезти 33-тонний вантаж тонкою кригою, щоб врятувати шахтарів, заблокованих після обвалу алмазної копальні. І ні, головна проблема тут не лише слизька дорога.



"Льодовий дрифт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Опівнічне небо"

Поки вчений Августін залишається на арктичній станції після глобальної катастрофи, астронавтка Саллі повертається із місії до Юпітера, не знаючи, чи є кому її зустрічати. Мороз Арктики та космічна порожнеча тут однаково безжальні.



"Опівнічне небо": дивіться онлайн трейлер фільму

"Холодна пастка"

Після сильної хуртовини Барб губиться на засніжених дорогах Міннесоти й випадково стає свідком спроби викрадення дівчини-підлітка. Без мобільного зв'язку, допомоги та будь-яких шансів швидко вибратися жінка розуміє: саме від неї залежить життя незнайомки.



"Холодна пастка": дивіться онлайн трейлер фільму

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