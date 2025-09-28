Неділя – день, який можна провести за переглядом фільмів: наодинці, з компанією друзів або зі сім'єю. Варто відкласти будь-які справи та добре відпочити перед початком ще одного робочого тижня.

Редакція Кіно 24 підготувала добірку цікавих фільмів-катастроф, які можна подивитися ввечері. Ці стрічки чудово підходять для тих, хто любить напружені сюжети.

"Геошторм" (2017)

Тисячі, а то й мільйони людей стали жертвами серії страшних стихійних лих. Аби контролювати клімат на Землі й врятувати людей від природних катастроф, лідери всіх держав створили систему супутників.

Раптом супутники атакували землян. Їхній розробник Джейк разом з братом Максом відправляється в космос, щоб розв'язати проблему. Однак їм потрібна допомога президента США.

"Геошторм": дивіться трейлер онлайн

"Проти шторму" (2016)

Фільм знятий на основі реальних подій, що відбулися у 1952 році. Під час шторму співробітники берегової охорони намагалися врятувати екіпаж двох нафтових танкерів. Вони використовували дерев'яні моторні човни.

"Проти шторму": дивіться трейлер онлайн

"Розлом Сан-Андреас" (2015)

Пілот рятувального гелікоптера Рей бачив чимало страшних речей і стикався зі складними ситуаціями, однак навіть не підозрював, що найстрашніше попереду. У Каліфорнії стався потужний землетрус, який забрав життя людей й утворив тріщину в землі. Рей повинен знайти дочку, тож на чоловіка чекає небезпечна подорож.

"Розлом Сан-Андреас": дивіться трейлер онлайн

