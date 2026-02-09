Що подивитися напередодні Дня Валентина: фільми для романтичного настрою

Як тільки наближається 14 лютого, у повітрі буквально починає вирувати атмосфера кохання, романтики та ніжності. Якщо ж у вас зовсім немає настрою на День закоханих, це варто терміново виправити.

У таких випадках часто виручає кінематограф, адже саме там можна знайти безліч захопливих історій про шалене кохання, яке надихає. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо про такі фільми.

Що подивитись напередодні Дня закоханих?

"Дурман кохання"

Рейтинг IMDb: 6.1

Це романтична комедія 1997 року. Головні ролі виконали Мег Райан, Меттью Бродерік, Келлі Престон та інші. Історія розповідає про Сема, який дуже важко переживає розрив зі своєю подругою Ліндою. Лінда переїжджає до Нью-Йорка з новим хлопцем, проте Сем не хоче її відпускати і вирішує відправитися за нею, аби відновити їхні стосунки.

Він поселяється в будинку навпроти квартири Лінди з новим коханим. До нього несподівано приєднується дівчина Мегі, яка прагне зробити те саме зі своїм колишнім нареченим Антоном. Сем і Мегі об'єднують зусилля, щоб розбити пари своїх колишніх, проте навіть не уявляють, до чого це може призвести.

"Дурман кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кохання та інші ліки"

Рейтинг IMDb: 6.7

Американський художній фільм, прем'єра якого відбулась у 2010 році. Стрічка заснована на науково-популярній автобіографічній книзі "Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman" Джеймі Рейді. Це хороший фільм, який чіпляє серйозні теми, але при цьому він легкий і приємний.

"Кохання та інші ліки": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету Джеймі – хлопець, якому щастить у коханні, але з роботою йому ніяк не вдається. Він знайомиться з Меггі. Вона – приваблива дівчина, яка живе з початковою стадією хвороби Паркінсона. Меггі легко заводить стосунки з Джеймі, здається, що вона живе безтурботно, насолоджуючись кожним днем. Але насправді вона відчайдушно шукає справжнє кохання.