5 небанальних фільмів про кохання для незабутнього вечора удвох
- Підбірка включає п'ять різножанрових фільмів про кохання: вампірська драма, історичне темне фентезі, чорна комедія, драмеді дорослішання, боді-горор.
- Кожен фільм представляє унікальний погляд на тему кохання, поєднуючи його з елементами різних жанрів, таких як горор, фентезі, та комедія.
- Фільми охоплюють різні емоційні та сюжетні аспекти, від вічного кохання вампірів до складних людських відносин та перших почуттів підлітків.
Коли йдеться про фільми про кохання, уява зазвичай малює романтичні комедії чи зворушливі драми. Але що, якби історія про почуття могла бути ще й горором, фентезі чи чорною комедією? Кінематограф раз у раз доводить, що справжнє кохання не знає жанрових рамок.
Кіно 24 підготували добірку з п'яти різножанрових стрічок, які поєднують сильні почуття та абсолютно неочікувані сюжети, ідеально підходячи для тих, хто шукає у фільмах про кохання щось більше і цікавіше, ніж просто "довго і щасливо".
Які фільми про кохання варто подивитись ввечері?
Вампірська драма: "Виживуть тільки коханці" (2013)
Фільм розповідає про двох стародавніх вампірів, Адама та Єву, чиї стосунки тривають століттями. Адам – депресивний рок-музикант, що живе в Детройті, а Єва – мудра і життєрадісна натуралістка, яка насолоджується життям у Танжері. Їхня історія – це не про шалену пристрасть і незрілі ігри, а про вічне кохання, меланхолію і пошук сенсу життя.
Хоча фільм не здобув значних нагород, він швидко набув культового статусу серед поціновувачів інтелектуального кіно. Причина проста: це кіно не про вампірів, а про самотність і вічність. Джармуш використовує жанр вампірської драми для створення медитативного, стильного і глибоко емоційного твору, котрий змушує замислитися над тим, як кохання допомагає нам пережити найважчі часи. А неймовірна екранна хімія Тома Гіддлстона та Тільди Свінтон, які зіграли головні ролі, робить цей фільм просто незабутнім.
"Вампірська драма: "Виживуть тільки коханці"": дивіться онлайн трейлер фільму
Історичне темне фентезі: "Форма води" (2017)
Еліза – самотня німа прибиральниця у секретній урядовій лабораторії США часів Холодної війни. Її життя монотонне та замкнуте, доки Еліза випадково не відкриває таємний експеримент – ув'язнену дивовижну істоту-амфібію, яку жорстоко досліджують вчені. Між жінкою та чоловіком-амфібією виникає унікальний зв'язок, що переростає у справжнє, глибоке почуття.
За свою надзвичайну візуальну красу та зворушливий сюжет фільм режисера-казкаря Гільєрмо дель Торо, знятий у жанрі темного історичного фентезі, отримав визнання кінокритиків і був відзначений численними нагородами, серед яких чотири Оскари та "Золотий лев" Венеційського кінофестивалю.
"Форма води": дивіться онлайн трейлер фільму
Чорна комедія: "Війна подружжя Роуз" (1989)
У головних ролях – Майкл Дуглас та Кетлін Тернер, які зіграли колись ідеальне подружжя, чиє життя після 17 років шлюбу перетворюється на поле битви за розкішний будинок та майно. А також у фільмі у ролі адвоката з розлучень знявся Дені Де Віто, який заразом виступив і як режисер стрічки.
Отже, за сюжетом замість мирного розставання Барбара та Олівер Роуз починають жорстоку, винахідливу і до сліз смішну боротьбу, використовуючи всі можливі методи – від дрібних капостей одне одному до повного руйнування спільно нажитого будинку. Це історія, що починається як мрія, а закінчується як божевільний кошмар, показуючи, що найглибша ненависть може зародитися лише там, де було найсильніше кохання.
"Війна подружжя Роуз": дивіться онлайн трейлер фільму
"Війна подружжя Роуз" давно вже набула статусу культової чорної комедії, а невдовзі отримає нове життя – як рімейк під назвою "Роузи", що вийде на екрани наприкінці серпня, а головні ролі тут зіграли Бенедикт Камбербетч і Олівія Колман.
Драмеді дорослішання: "Королівство повного місяця" (2012)
Фільм розповідає історію сироти-скаута Семі та дівчинки-інтроверта Сьюзі, які, не знайшовши розуміння серед дорослих, закохуються одне в одного і вирішують втекти. Їхня втеча перетворюється на епічну пригоду і змушує всю громаду невеликого острова шукати зниклих підлітків. На відміну від інших, більш іронічних та відсторонених робіт Андерсона, цей фільм є надзвичайно ніжним і щирим. Він про перше кохання, яке не знає правил, та про важливість залишатися вірним собі, навіть якщо увесь світ проти тебе.
"Королівство повного місяця": дивіться онлайн трейлер фільму
Боді-горор: "Одне ціле" (2025)
Цей фільм після прем'єри на престижному фестивалі незалежного кіно Sundance критики одразу ж охрестили новою "Субстанцією", і це порівняння більш ніж доречне. Та якщо торішній фільм-шок Коралі Фаржа розповідає про жахливі тілесні перетворення у гонитві за молодістю і славою, цей боді-горор режисера-дебютанта Майкла Шенкса використовує моторошні тілесні трансформації для того, щоб розповісти історію кохання і співзалежних стосунків.
Головні герої "Одного цілого" – шкільна вчителька Міллі та інді-рок музикант Тім, які вже давно разом. Коли Міллі отримує нову роботу, пара переїжджає за місто, сподіваючись розпочати там новий етап стосунків. Але натомість із Тімом I Міллі починають відбуватися містичні моторошні трансформації, через які їхні тіла абсолютно буквально намагаються злитися в одне.
"Одне ціле": дивіться онлайн трейлер фільму
Головних героїв зіграли Дейв Франко та Елісон Брі, які є справжнім голлівудським подружжям. Тож коли бачиш їх взаємодію на екрані, не виникає жодних сумнівів, що перед тобою справжня пара. І перші глядачі вже оцінили таку правдивість: наразі рейтинг "Одного цілого" становить вагомі 90% "свіжості" на Rotten Tomatoes. А в Україні на великому екрані цю нетипову історію кохання ми побачимо вже 21 серпня.