Коли йдеться про фільми про кохання, уява зазвичай малює романтичні комедії чи зворушливі драми. Але що, якби історія про почуття могла бути ще й горором, фентезі чи чорною комедією? Кінематограф раз у раз доводить, що справжнє кохання не знає жанрових рамок.

Кіно 24 підготували добірку з п'яти різножанрових стрічок, які поєднують сильні почуття та абсолютно неочікувані сюжети, ідеально підходячи для тих, хто шукає у фільмах про кохання щось більше і цікавіше, ніж просто "довго і щасливо".

Які фільми про кохання варто подивитись ввечері?

Вампірська драма: "Виживуть тільки коханці" (2013)

Фільм розповідає про двох стародавніх вампірів, Адама та Єву, чиї стосунки тривають століттями. Адам – депресивний рок-музикант, що живе в Детройті, а Єва – мудра і життєрадісна натуралістка, яка насолоджується життям у Танжері. Їхня історія – це не про шалену пристрасть і незрілі ігри, а про вічне кохання, меланхолію і пошук сенсу життя.

Хоча фільм не здобув значних нагород, він швидко набув культового статусу серед поціновувачів інтелектуального кіно. Причина проста: це кіно не про вампірів, а про самотність і вічність. Джармуш використовує жанр вампірської драми для створення медитативного, стильного і глибоко емоційного твору, котрий змушує замислитися над тим, як кохання допомагає нам пережити найважчі часи. А неймовірна екранна хімія Тома Гіддлстона та Тільди Свінтон, які зіграли головні ролі, робить цей фільм просто незабутнім.

"Вампірська драма: "Виживуть тільки коханці"": дивіться онлайн трейлер фільму

Історичне темне фентезі: "Форма води" (2017)

Еліза – самотня німа прибиральниця у секретній урядовій лабораторії США часів Холодної війни. Її життя монотонне та замкнуте, доки Еліза випадково не відкриває таємний експеримент – ув'язнену дивовижну істоту-амфібію, яку жорстоко досліджують вчені. Між жінкою та чоловіком-амфібією виникає унікальний зв'язок, що переростає у справжнє, глибоке почуття.

За свою надзвичайну візуальну красу та зворушливий сюжет фільм режисера-казкаря Гільєрмо дель Торо, знятий у жанрі темного історичного фентезі, отримав визнання кінокритиків і був відзначений численними нагородами, серед яких чотири Оскари та "Золотий лев" Венеційського кінофестивалю.

"Форма води": дивіться онлайн трейлер фільму

Чорна комедія: "Війна подружжя Роуз" (1989)

У головних ролях – Майкл Дуглас та Кетлін Тернер, які зіграли колись ідеальне подружжя, чиє життя після 17 років шлюбу перетворюється на поле битви за розкішний будинок та майно. А також у фільмі у ролі адвоката з розлучень знявся Дені Де Віто, який заразом виступив і як режисер стрічки.

Отже, за сюжетом замість мирного розставання Барбара та Олівер Роуз починають жорстоку, винахідливу і до сліз смішну боротьбу, використовуючи всі можливі методи – від дрібних капостей одне одному до повного руйнування спільно нажитого будинку. Це історія, що починається як мрія, а закінчується як божевільний кошмар, показуючи, що найглибша ненависть може зародитися лише там, де було найсильніше кохання.

"Війна подружжя Роуз": дивіться онлайн трейлер фільму

"Війна подружжя Роуз" давно вже набула статусу культової чорної комедії, а невдовзі отримає нове життя – як рімейк під назвою "Роузи", що вийде на екрани наприкінці серпня, а головні ролі тут зіграли Бенедикт Камбербетч і Олівія Колман.

Драмеді дорослішання: "Королівство повного місяця" (2012)

Фільм розповідає історію сироти-скаута Семі та дівчинки-інтроверта Сьюзі, які, не знайшовши розуміння серед дорослих, закохуються одне в одного і вирішують втекти. Їхня втеча перетворюється на епічну пригоду і змушує всю громаду невеликого острова шукати зниклих підлітків. На відміну від інших, більш іронічних та відсторонених робіт Андерсона, цей фільм є надзвичайно ніжним і щирим. Він про перше кохання, яке не знає правил, та про важливість залишатися вірним собі, навіть якщо увесь світ проти тебе.

"Королівство повного місяця": дивіться онлайн трейлер фільму

Боді-горор: "Одне ціле" (2025)

Цей фільм після прем'єри на престижному фестивалі незалежного кіно Sundance критики одразу ж охрестили новою "Субстанцією", і це порівняння більш ніж доречне. Та якщо торішній фільм-шок Коралі Фаржа розповідає про жахливі тілесні перетворення у гонитві за молодістю і славою, цей боді-горор режисера-дебютанта Майкла Шенкса використовує моторошні тілесні трансформації для того, щоб розповісти історію кохання і співзалежних стосунків.

Головні герої "Одного цілого" – шкільна вчителька Міллі та інді-рок музикант Тім, які вже давно разом. Коли Міллі отримує нову роботу, пара переїжджає за місто, сподіваючись розпочати там новий етап стосунків. Але натомість із Тімом I Міллі починають відбуватися містичні моторошні трансформації, через які їхні тіла абсолютно буквально намагаються злитися в одне.

"Одне ціле": дивіться онлайн трейлер фільму

Головних героїв зіграли Дейв Франко та Елісон Брі, які є справжнім голлівудським подружжям. Тож коли бачиш їх взаємодію на екрані, не виникає жодних сумнівів, що перед тобою справжня пара. І перші глядачі вже оцінили таку правдивість: наразі рейтинг "Одного цілого" становить вагомі 90% "свіжості" на Rotten Tomatoes. А в Україні на великому екрані цю нетипову історію кохання ми побачимо вже 21 серпня.