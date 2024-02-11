Купідон вже в дорозі: 5 романтичних фільмів до Дня святого Валентина

День святого Валентина – один із найромантичніших днів у році. Якщо ви не знаєте, який фільм обрати до перегляду напередодні та в особливий день, ця добірка для вас.

Кіно 24 підготувало список романтичних фільмів, з якими сповна відчуєте атмосферу свята. Влаштовуйтеся зручніше та налаштовуйтеся на кіновечір з коханою людиною.

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"Щоденник Бріджит Джонс", 2001

Одного дня Бріджит Джонс вирішила кардинально змінити своє життя. У цьому їй допоможе щоденник, в якому писатиме про все: шкідливу звичку, намагання позбутися зайвої ваги та любовні перипетії, яких в неї чимало. Мелодрама з нотками комедії підходить як для перегляду в парі, так і наодинці.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гордість і упередження", 2005

Фільм, знятий за романом Джейн Остін, розповідає про п'ятьох сестер, який хоче видати заміж мама – місіс Беннет. Жінка не втрачає жодної нагоди, щоб знайти донькам пару та забезпечити їм безбідне майбутнє. Коли в сусідньому маєтку поселяється багатий холостяк містер Бінглі, місіс Беннет одразу ж намагається звести його з найстаршою донькою – Джейн. А її сестра починає зустрічатися з найкращим другом Бінглі – Дарсі.

"Гордість і упередження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Життя, як воно є", 2010

Голлі та Ерік ненавидять одне одного. Вони зовсім різні, проте мають спільну любов до хрещениці Софі. Але коли крихітка раптово осиротіла, Голлі та Ерік не мають іншого варіанту, як стати для неї найкращою заміною батьків. Труднощі виховання дитину змушують їх подивитись одне на одного під зовсім іншим кутом.

"Життя, як воно є": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найдовша подорож", 2015

Студентка Софія завершує навчання в коледжі й готується до переїзду у Нью-Йорк. Пізніше вона випадково знайомиться з місцевим чемпіоном з родео – Люком. Між ними є симпатія, але через геть різний спосіб життя доводиться погасити усі свої почуття, однак взаємна симпатія таки перемагає.

"Найдовша подорож": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій коханий ворог", 2021

Люсі та Джошуа – кар'єристи, які працюють у найбільшому видавництві Нью-Йорка і паралельно змагаються за посаду головного редактора. Вони зовсім різні, але однаково ненавидять одне одного. Змагання за кар'єрний ріст досягає безкомпромісного рівня, коли між колегами спалахує пристрасть.

"Мій коханий ворог": дивіться онлайн трейлер фільму