У кіно кохання може початися з випадкової зустрічі, зруйнуватися через одну помилку або змінити життя двох людей назавжди. 24 Канал зібрав чотири фільми про почуття, яким довелося пройти непростий шлях. Це історії не лише про романтику, а й про втрати, складні рішення та моменти, які вже не повернути.

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"Спокута" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: драма, мелодрама.

Іноді однієї неправди достатньо, щоб зруйнувати життя кількох людей. Саме це відбувається з Роббі та Сесілією – закоханими, чиї стосунки опиняються під загрозою через помилкове звинувачення.

Події розгортаються в Англії 1930-х років. Роббі, син економки, закоханий у Сесілію з заможної родини. Їхні почуття взаємні, але молодша сестра дівчини Бріоні неправильно трактує побачене й робить заяву, наслідки якої виявляються фатальними для закоханих.

Далі на героїв чекають розлука, війна та роки, протягом яких минуле не дає спокою. Особливої сили цій історії додає контраст між красивими моментами їхнього кохання та жорстокістю обставин, які позбавляють пару можливості бути разом.

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Дивіться трейлер фільму "Спокута" онлайн:

"Щоденник пам'яті" (2004)

Рейтинг IMDb: 7,8/10

Жанр: драма, мелодрама.

Чи може кохання пережити роки розлуки, соціальну нерівність і навіть втрату пам'яті? Фільм "Щоденник пам'яті" розповідає про Ноа та Еллі, які зустрічаються ще молодими й одразу відчувають сильний потяг одне до одного.

Однак їхні стосунки не схвалює родина дівчини. Різне походження, батьківські очікування та життєві обставини поступово розводять закоханих у різні боки. Ноа й Еллі намагаються будувати життя окремо, але минулі почуття не зникають.

Особливий акцент стрічки – історія літнього чоловіка, який читає жінці записи зі старого зошита. Через них глядач поступово дізнається, чому спогади про молодість такі важливі для цих двох людей. Це кіно про вірність почуттям, навіть коли час змінює все навколо.

Дивіться трейлер фільму "Щоденник пам'яті" онлайн:

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"Один день" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: драма, мелодрама, романтична комедія.

Емма та Декстер знайомляться в день закінчення університету – 15 липня 1988 року. Вони проводять разом ніч, але замість того, щоб одразу стати парою, вирішують залишитися друзями.

Незвичайність цієї історії полягає в її побудові: глядач зустрічається з героями в одну й ту саму дату щороку. Так минають десятиліття, змінюються їхні кар'єри, стосунки та погляди на життя. Вони то зближуються, то віддаляються, іноді опиняються поруч саме тоді, коли цього найбільше потребують, а іноді – коли вже запізно.

У головних ролях – Енн Гетевей та Джим Стерджесс. Їхні герої змушують замислитися, скільки можливостей можна втратити, відкладаючи важливі слова на потім. Іноді найскладніше – не зустріти свою людину, а вчасно зрозуміти, ким вона для тебе є.

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Дивіться трейлер фільму "Один день" (2011) онлайн:

"До зустрічі з тобою" (2016)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: драма, мелодрама.

Луїза Кларк звикла знаходити радість у простих речах, але нова робота змінює її звичне життя. Дівчина стає доглядальницею Вілла Трейнора – заможного чоловіка, який після аварії втратив можливість самостійно рухатися та кардинально змінив своє ставлення до світу.

Спочатку вони зовсім не знаходять спільної мови. Вілл не приховує роздратування, а Луїза не збирається миритися з його похмурістю. Проте з часом між ними виникає близькість, яка змушує обох по-іншому подивитися на власне життя.

Головний конфлікт стрічки полягає в тому, що почуттів не завжди достатньо, аби змінити рішення іншої людини. Луїза намагається подарувати Віллу нові враження та показати, скільки всього ще може бути попереду. Але їхня історія ставить набагато складніше запитання про любов, свободу вибору та право людини самостійно вирішувати власну долю.

Дивіться трейлер фільму "До зустрічі з тобою" онлайн:

А якщо після цих історій кохання захочеться ще більше сильних емоцій, перегляньте фільми про космос, які не відпускають і змушують по-іншому подивитися на безмежний Всесвіт.