Ми зібрали декілька знакових фільмів і серіалів, які дозволяють заглибитися у світ британської монархії, відображаючи як історичні події, так і особисті драми членів королівської родини. Це чудова можливість не тільки дізнатися більше про життя Чарльза, але й побачити еволюцію британської корони через призму кінематографа.

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Фільми про королівську родину

"Спенсер: таємниця принцеси Діани"

За сюжетом фільму, шлюб принцеси Діани та принца Чарльза знаходиться на межі краху. Відносини між ними тріщать по швах, а чутки про зраду і подальше розлучення вже активно циркулюють серед преси та суспільства. Оточення не приховує своїх думок, і навіть злі язики не припиняють робити прогноз, що сімейна ідилія британських монархів ось-ось розпадеться.

"Спенсер: таємниця принцеси Діани": дивіться онлайн трейлер фільму

У розпал цього напруженого періоду, під час традиційних різдвяних канікул монаршої родини, подружжя змушене підтримувати вигляд ідеальної пари на очах у громадськості. Принц Чарльз і принцеса Діана вечеряють за одним столом, святкують разом Різдво, але між ними вже очевидно немає тієї гармонії, що була на початку їхнього шлюбу. Однак, за зовнішнім спокоєм та святковими урочистостями, Діана готується до кардинальних змін у своєму житті, що можуть вплинути не лише на їхній шлюб, а й на саме майбутнє королівської родини.

"Королева"

Кіноверсія розповідає про залаштункові стосунки між англійською королевою Єлизаветою II й прем'єр-міністром Тоні Блером, які розгортаються на тлі трагедії загибелі принцеси Діани. Це період, коли країна переживає шок і глибоке горе, а королівська родина стикається з необхідністю зробити важливі рішення щодо того, як реагувати на смерть однієї з найбільш обговорюваних та улюблених членів сім'ї.

"Королева": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм детально розкриває моменти приватних бесід між королевою та прем’єр-міністром, у яких вони намагаються з'ясувати, яким чином має бути реагування влади та королівської родини на цю трагічну подію. У центрі уваги – непрості рішення, які вони повинні ухвалити в умовах жорстокого медійного тиску та величезної суспільної уваги.

"Лондонські канікули"

Друга світова війна закінчилася, і британці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати один із найважливіших днів в історії країни. Відчуваючи, що нарешті настав час радості та звільнення, принцеси Маргарет і Елізабета, дочки короля Георга VI, також прагнули бути частиною цього святкування. Після багатьох років життя під пильною охороною, коли їх кожен крок був під наглядом, а перебування на вулиці для них було майже заборонене, вони вирішили попросити батьків дозволити їм відвідати вулиці Лондона і відсвяткувати разом із простими людьми.

"Лондонські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей день став не лише святом для нації, а й моментом справжньої свободи для принцес. Вони побажали бути серед своїх підданих, подивитися на радість і святкову атмосферу, яка панувала в повітрі, а головне – залишити позаду палацові стіни та відчути себе звичайними людьми, які святкують перемогу.

"Король говорить!"

Сюжет фільму розповідає історію герцога Йоркського, який готується взяти на себе одну з найскладніших і відповідальних ролей у своєму житті – стати британським королем Георгом VI, батьком майбутньої королеви Єлизавети II. Все змінюється після того, як його брат, Едуард VIII, відрікається від престолу на користь аби здобути особисте щастя, що залишає Георга в ситуації, коли він змушений стати монархом, хоча й не бажає цього.

Власне, герой не готовий і не хоче бути королем. Він відчуває величезний тиск через страшне нервове заїкання, яке супроводжує його кожне слово і заважає виконувати обов'язки публічної особи. Георг постійно сумнівається у своїх силах і здібностях керувати країною, адже від нього вимагають не лише приймати важливі рішення, а й говорити перед натовпами, на офіційних заходах, представляти націю на міжнародній арені.

"Король говорить": дивіться онлайн трейлер фільму

У пошуках допомоги Георг звертається до неортодоксального логопеда, на ім'я Лайонел Балк. Його методи не завжди виглядають професійно, але вони починають приносити результати. Він намагається зрозуміти не лише фізичні, але й психологічні причини заїкання короля, і поступово через довірчі розмови та вправи допомагає Георгу знайти свій королівський голос.

Процес лікування і самопізнання не обмежується лише професійними техніками. Між двома зовсім різними людьми, представником королівської сім'ї та простим, хоча й надзвичайно талановитим логопедом, з часом формується особлива дружба, яка надає Георгу сили та віри у свої можливості. Балк стає не лише його логопедом, а й другом, який підтримує короля в найскладніші моменти. Це дозволяє герцогу подолати свої страхи й розпочати новий етап у житті – бути справжнім лідером своєї країни.