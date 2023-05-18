24 канал вшановує памʼять та сьогодні згадує 5 фільмів, що розповідають про важкий час в історії кримських татар. У добірці – фільми Ахтема Сеітаблаєва, Нарімана Алієва, Фатіми Осман, Анни Цигими.

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Зауважте. Загалом із рідної землі у віддалені райони Радянського Союзу було депортовано 191 тисячу кримських татар (за іншими даними – 423 тисячі). Під час примусового виселення та упродовж декількох років після нього загинули приблизно 46,2 % кримських татар. У результаті було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисяч присадибних ділянок, 360 тисяч гектарів землі та інше майно кримських татар.

Виселення було обґрунтоване звинуваченнями у державній зраді, "масовому винищенні радянських людей" та колабораціонізмі з нацистськими окупантами під час Другої світової війни.

Фільми про кримських татар

"Хайтарма", 2013 рік

"Хайтарма" – перший кримськотатарський художній фільм, знятий українським режисером кримськотатарського походження Ахтемом Сеітаблаєвим, який також виконав головну роль у стрічці. Назва "Хайтарма" перекладається як "Повернення". Прем'єра фільму відбулася 17 травня 2013 року у кінотеатрі імені Т.Г. Шевченка в Сімферополі, напередодні Дня скорботи за жертвами депортації кримськотатарського народу. Після цього стрічку показали в різних містах Криму та інших регіонах України.

Фільм розповідає про сталінську депортацію кримських татар, яка відбулася у травні 1944 року. Його головним героєм є пілот Амет-Хан Султан, який, приїхавши до своїх батьків в Алупку, стикається з операцією НКВС з примусової депортації кримських татар. Зйомки фільму проводилися в Криму за участі як професійних акторів, так і місцевих жителів, серед яких були й люди похилого віку, які пережили трагічні події.

"Хайтарма" 2013: дивитись трейлер фільму онлайн

"Чужа молитва", 2017 рік

Режисером історико-драматичного фільму також є Ахтем Сеітаблаєв. У своєму новому фільмі, Ахтем Сеітаблаєв розповідає історію молодої кримськотатарської дівчини Саїди Аріфової, яка врятувала 88 єврейських дітей-сиріт від нацистів та НКВС. Ці реальні події розгорталися під час Другої світової війни.

Зйомки фільму розпочалися у 2016 році й в основному відбувалися в Грузії, оскільки на той момент Крим вже був анексований Росією. Кілька сцен були зняті в Україні та Ізраїлі. Лілія Дуценко зіграла головну героїню й отримала національну кінопремію "Золота Дзиґа" у 2018 році за цю роль.

"Чужа молитва" 2017: дивитись трейлер фільму онлайн

"Додому", 2019 рік

"Додому" – перша робота талановитого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У 2020 році фільм отримав національну кінопремію "Золота Дзиґа", а головний герой, Ахтем Сеітаблаєв, був визнаний найкращим актором у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Фільм розповідає зворушливу історію Мустафи, кримського татарина, і його двох синів, які переїжджають до Києва після анексії Криму. На початку фільму старший син, Назім, невдовзі помирає. Батько вирушає до Києва, щоб привезти його тіло назад на батьківщину та здійснити похорон відповідно до мусульманських традицій. Молодший син не розуміє батькового рішення та не усвідомлює значення цих традицій.

"Додому" 2019: дивіться трейлер фільму онлайн

"Самоповернення в Крим", 2021 рік

Документальний фільм "Самоповернення в Крим" є п’ятою серією серіалу "Наші 30", який був створений до 30-ї річниці Незалежності. Ця стрічка розповідає історію повернення цілого народу, перемогу над системою та силою згуртованості. У фільмі зображені ветерани кримськотатарського руху та вимушені переселенці. Режисеркою цієї картини є Анна Цигима.

"Самоповернення в Крим": дивіться фільм

"1944. Крим. Депортація", 2019 рік

У документальному фільмі "1944. Крим. Депортація" режисера Фатіми Осман розповідаються три історії людей, які пережили депортацію до Середньої Азії. Один з головних героїв стрічки – Садих Аджи-Селімов, якому на час примусового виселення кримських татар було 12 років. Він, разом з іншими, розповідає свої спогади про ті тяжкі події.

"1944. Крим. Депортація": дивіться фільм