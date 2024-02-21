Щоб поплакати й посміятися: 5 кулінарних фільмів, які захочете переглянути не раз

Запрошуємо у кулінарну подорож світом кіно. У новій добірці зібрали п'ять захопливих кулінарних фільмів, які не лише розкажуть про смачні страви, а й зігріють ваші серця.

Разом з Кіно 24 готуйтеся до сміху, сліз і приємного вечора у компанії улюблених акторів. Кожна зі стрічок заполонить вашу увагу з першого кадру.

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"Смак свободи"

Рік: 2024

Жанр: романтична комедія

7 березня в кінотеатрах України відбудеться довгоочікувана прем'єра стрічки режисера Олександра Березаня про високу українську кухню.

Це історія про Валю, яка мріє присвятити все життя улюбленій справі – кулінарії. На її шляху чимало перешкод, але коли ти щиро чогось прагнеш та маєш сміливість мріяти – усі двері, зрештою, відчиняються. Одного разу Варя знаходить книжку Ольги Франко "Перша українська загально-практична кухня". І з того моменту життя дівчини докорінно змінюється.

Не пропустіть прем'єру з Іриною Кудашовою та Ірмою Вітовською у головних ролях. Запевняємо, ви не лише сповна насолодитесь цією теплою та чуттєвою комедією, а й захочете переглянути її не раз.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шеф-кухар"

Рік: 2014

Жанр: комедія, драма

Карл Каспер працює шеф-кухарем в одному з найкращих ресторанів Лос-Анджелеса. Він надзвичайно талановитий, прагне проявити всі свої здібності, однак на заваді стає господар закладу – зарозумілий і дуже пихатий чоловік, який змушує готувати лише те, що затвердив у меню. Не бажаючи миритися з цим, Карл наважується звільнитися з ресторану та відкрити власну справу. Однак знайти прихильність жителів такого величезного міста виявляється зовсім не просто. Але Карл не сам, а підтримка близьких доводить, що немає нічого неможливого.

"Шеф-кухар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прянощі та пристрасті"

Рік: 2014

Жанр: комедія, драма

Наступна стрічка знята на основі роману Річарда Ч. Мораїса "Шлях довжиною в сто кроків". Це історія про емігрантів з Індії, які крок за кроком рухаються до успіху, намагаючись влаштуватися в чужій країні. Хассан чудово готує, тож стає співвласником кафе, що розташоване поряд з фешенебельним рестораном "Плакуча верба", де всім керує мадам Малорі.

Спершу Малорі ставилася до чоловіка зі зневагою, однак потім він змусив її захоплюватися своїм талантом, адже здатний відтворити будь-яку страву індійської чи французької кухні. Хассан довів, що ідеальний смак точно не залежить від національності чи віровизнання.

"Прянощі та пристрасті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джулі та Джулія: готуємо щастя за рецептом"

Рік: 2009

Жанр: драма, біографічний, романтичний

Джулі Пауелл мріє стати відомою письменницею. Оскільки шлях до успіху у цій сфері не легкий і часто розчаровує, дівчина прагне відволіктися від рутини й починає готувати за рецептами, описаними у книзі Джулії Чайлд. І про ці кухарські пригоди розповідає в особистому блозі.

Друга сюжетна лінія стрічки – життя місіс Чайлд, яка через службу чоловіка опиняється у Франції та осягає місцеву кухню.

Життя обох жінок наповнене перешкодами й проблемами, однак це лише робить їх сильнішими. А підтримка рідних лише переконує, що вони йдуть правильним шляхом.

"Джулі та Джулія: готуємо щастя за рецептом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рататуй"

Рік: 2007

Жанр: мультфільм

Завершуємо цей кулінарний кіновечір добрим мультфільмом, який люблять як дорослі, так і малі.

Хоробрий і талановитий щур Ремі живе на горищі й обожнює вишукану їжу. Ремі – справжній гурман, який вміло поєднує різні продукти. Коли господарка будинку, де мешкає Ремі, спить у кріслі, він знаходить розраду в перегляді улюбленої телепрограми та корисній книзі відомого кулінара. Одного разу, коли Ремі залишається сам на сам зі своєю книгою, його звичайне життя неочікувано перетворюється на справжню казку. Здається, мрії починають здійснюватися.

"Рататуй": дивіться онлайн трейлер фільму