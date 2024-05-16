4 фільми про відьом та магію, які відволічуть від реальності

"Гаррі Поттер" – це далеко не єдиний хороший фільм, що розповідає про магію та чаклунство. Багато інших стрічок перенесуть вас у світ, повний надприродних явищ.

У добірці Кіно 24 ви знайдете цікаві фільми про магію, чарівників та відьом. Вони зацікавлять з першої хвилини та допоможуть ненадовго забути про реальний світ.

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"Прекрасні створіння"

Фентезійна мелодрама вийшла 2013 року, створена на основі однойменного роману. Сюжет розгортається у маленькому містечку Ґатлін, куди переїжджає дівчина Ліна.

"Прекрасні створіння": дивіться трейлер онлайн

Її розуміє лише мрійник Ітан, який хотів би покинути місто. У них розпочалися стосунки, однак на заваді стало багатовікове прокляття, що переслідує сім'ю дівчини.

"Маєток із привидами"

Це перезапуск адаптації на основі однойменного атракціону Волта Діснея. Стрічка розповідає про мати-одиначку Габбі, яка разом з сином переїжджають у новенький особняк.

"Маєток із привидами": дивіться трейлер онлайн

Це місце здається їм підозрілим та надто великим, тож вони викликають священника. Той збирає цілу команду: у ній овдовілий вчений-невдаха, експерт з паранормальних явищ, відьма та історик. Вони мають знищити привидів навколо.

"Фокус Покус"

Події фільму розгортаються у Салемі у 17 столітті. Хлопчик Теккері Бінкс намагається врятувати сестру від трьох відьом: Вініфред, Мері та Сари. Йому вдається перешкодити чаклункам, але ті перетворюють його на чорного кота.

"Фокус Покус": дивіться трейлер онлайн

Містяни розправляються з відьмами, однак одна з них встигла накласти закляття: вони воскреснуть у переддень Дня всіх святих, коли хтось запалить свічку Чорного полум'я. Це і стається 300 років потому: підступні сестри воскресають і адаптуються до нових часів. У 2022 році вийшла друга частина фільму.

"Зоряний пил"

Стрічка переносить глядача у маленьке англійське селище, а потім - потойбічний магічний світ. Туди потрапляє юний Трістан у пошуках зірки, що впала, яку хоче вручити примхливій красуні. Зірка виявляється наляканою дівчиною Івейн, на яку полюють три відьми та сини короля, що помирає.

"Зоряний пил": дивіться трейлер онлайн

Трістан та Івейн змушені втікати. Під час їхньої небезпечної мандрівки хлопець розуміє, що таке справжнє кохання.