Випадкові знайомства, дивні збіги та люди, які з'являються в потрібний момент. Ці фільми нагадують, що справжня дружба не завжди починається зі спільних інтересів.

Іноді найближчими стають зовсім не ті люди, від яких цього очікуєш. 24 Канал зібрав фільми про несподівану дружбу, яка змінює погляди на життя, допомагає подолати труднощі та залишає після себе теплі спогади.

"1+1" (2011)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: комедія, драма

Французький фільм, після якого хочеться трохи більше довіряти людям. Омар Сі та Франсуа Клюзе створили неймовірний екранний дует, у якому гумор і зворушливі моменти чудово доповнюють одне одного.

Особливість стрічки – у контрасті двох головних героїв. Один звик до розкоші та суворих правил, інший не визнає умовностей і говорить усе, що думає. Але саме ця різниця допомагає їм побачити світ по-новому. До того ж історія заснована на реальних подіях.

Дивіться трейлер фільму "1+1" (2011) онлайн:

"Зелена книга" (2018)

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Жанр: комедія, драма, біографічний

Вігго Мортенсен і Махершала Алі зіграли настільки різних чоловіків, що їхнє знайомство спочатку здається справжнім випробуванням для обох. Один працює водієм і звик вирішувати проблеми кулаками, інший – талановитий піаніст, який цінує дисципліну та вишукані манери.

Їхня спільна подорож американським Півднем у 1960-х поступово перетворюється на історію про повагу, взаєморозуміння та дружбу всупереч соціальним упередженням. Особливо приємно спостерігати, як герої поступово змінюють ставлення одне до одного. Стрічка отримала три премії "Оскар", зокрема за найкращий фільм.

Дивіться трейлер фільму "Зелена книга" (2018) онлайн:

"Мій хлопчик" (2002)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: комедія, драма, романтика

Г'ю Грант у ролі безтурботного холостяка, який зовсім не планував ставати для когось прикладом відповідальності, – одна з головних принад цієї британської комедії. Його герой знайомиться із 12-річним Маркусом, і це знайомство поступово змінює життя обох.

Особливо цікаво спостерігати за Ніколасом Голтом, який ще в дитинстві продемонстрував чудову акторську гру. Між героями виникає незвичайний зв'язок: дорослий вчить хлопчика легше ставитися до життя, а той допомагає йому нарешті подорослішати. Це кіно про дружбу, яка не залежить від віку.

Дивіться трейлер фільму "Мій хлопчик" (2002) онлайн:

"Арахісовий сокіл" (2019)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: пригоди, комедія, драма

Це історія, яка може стати справжнім відкриттям для тих, хто любить незвичайні дорожні пригоди. Шая Лабаф і Зак Готтзаген зіграли двох чоловіків, які випадково опиняються в одній подорожі та поступово стають справжніми друзями.

Зак мріє потрапити до школи професійного реслінгу, а Тайлер намагається втекти від власного минулого. Їхнє знайомство перетворюється на пригоду з несподіваними зустрічами, кумедними ситуаціями та важливими відкриттями. Особлива цінність фільму – у тому, що Зак Готтзаген, який має синдром Дауна, не просто зіграв головну роль, а став повноцінним співавтором цієї історії на екрані.

Дивіться трейлер фільму "Арахісовий сокіл" (2019) онлайн:

"Вперед і вгору" (2009)

Рейтинг IMDb: 8,3/10

Жанр: анімація, пригоди, комедія, сімейний

Хто сказав, що для справжньої дружби обов'язково потрібні спільний вік та інтереси? Pixar доводить протилежне в історії про буркотливого літнього чоловіка Карла та надто енергійного восьмирічного Рассела.

Їхнє знайомство починається зовсім не так, як хотілося б Карлу, але несподіваний супутник стає частиною його великої пригоди. У мультфільмі є неймовірна анімація, гумор і сцени, які можуть розчулити навіть дорослих глядачів. А коротка історія кохання Карла на початку стрічки – одна з найемоційніших сцен в історії Pixar.

Дивіться трейлер мультфільму "Вперед і вгору" (2009) онлайн:

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