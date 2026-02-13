Фільми про невзаємне кохання, які розіб'ють серце кожному

Уже завтра, 14 лютого, закохані пари поринуть у вир романтики і щастя. Однак будуть і ті, які не вважають цей день за свято й воліють провести його по-іншому.

Щоб все ж не відходити від тематики Дня Валентина, але враховуючи вподобання не прихильників святкувань, 24 Канал рекомендує добірку фільмів про невзаємне кохання, яка залишить слід у серці кожного.

Фільми про невзаємне кохання

"Великий Гетсбі", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Джей Гетсбі будує все своє життя навколо любові до Дейзі Б'юкенен. Він іде на війну, заробляє величезні статки (не завжди законним шляхом), купує розкішний маєток лише для того, щоб бути поруч із нею.

Але проблема в тому, що Гетсбі закоханий не стільки в реальну Дейзі, скільки в її образ п'ятирічної давнини. Для нього вона символ кохання, статусу, сенсу життя. Дейзі ж любить його інакше. Вона не готова повністю відмовитися від стабільності, багатства і соціального статусу, які дає їй чоловік Том.

"Великий Гетсбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Розмальована вуаль", 2006

Рейтинг IMDb: 7,4

Волтер Фейн – стриманий, інтелектуальний бактеріолог, який щиро закоханий у Кітті. Вона ж виходить за нього заміж радше через страх самотності й тиск суспільства.

Кітті не любить Волтера. Вона часто нудьгує і почувається емоційно голодною, тому заводить роман з іншим чоловіком. Коли Волтер дізнається про зраду, він не влаштовує скандалу – він холодно вивозить її в глуху китайську провінцію, де лютує епідемія холери.

"Розмальована вуаль": дивіться онлайн трейлер фільму

"500 днів літа", 2009

Рейтинг IMDb: 7,6

Том вірить у єдину і на все життя, у долю, у романтичний сценарій. Коли він зустрічає Саммер, він переконаний: це вона.

Саммер із самого початку чесна – вона не вірить у вічне кохання, не хоче серйозних стосунків і прямо говорить про це. Але Том чує не її слова, а власні фантазії.

"500 днів літа": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми можуть розбити серце?