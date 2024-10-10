Брудні ігри політиків: 5 легендарних стрічок про темну сторону політичних кампаній

Напередодні гучної премʼєри комедійного байопіку, присвяченого одіозному Дональду Трампу, пригадуємо кращі стрічки, що розкривають залаштунки політичних ігор. Вже із 17 жовтня на українських великих екранах зʼявиться гостросатирична стрічка про найбільш контраверсійного політика сучасності – Дональда Трампа.

На Кіно 24 ми підготували для вас список п'яти найкращих стрічок, які досліджують темну сторону політичних кампаній. Ці фільми відображають складні й часто підступні аспекти політичної гри, показуючи, як влада, маніпуляції та моральні компроміси можуть впливати на суспільство та особисті життя людей.

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Легендарні стрічки про темну сторону політичних кампаній

"Учень. Історія Трампа"

Фільм показує його перші кроки у великому бізнесі, які він зробив за допомогою скандального адвоката Роя Кона. Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі.

Зрежисував фільм Алі Аббасі – скандинавський режисер іранського походження, відомий своїми стрічками "Шеллі" та "На межі світів". Його попередні роботи також стосувалися гострих тем, через що були заборонені в Ірані та Росії.

Дональда Трампа грає Себастіан Стен (франшиза "Месники", "Я, Тоня"), демонструючи неймовірне перевтілення. Тандем учителя й учня доповнює блискуче іронічний Джеремі Стронг ("Джентльмени", "Спадкоємці"), в ролі Роя Кона. Номінантка на премію Оскар Марія Бакалова ("Борат 2", "Вартові Галактики 3") з'явиться в ролі Івани Трамп.

Сюжет стрічки розгортається у Нью-Йорку 70-80-их років минулого століття. Дональд – амбітний син "короля нетрів" Френка Трампа, наймає одіозного адвоката Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головним принципам" політичного життя: атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай, за будь-яку ціну.

"Учень. Історія Трампа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Наш бренд – криза"

На цю кінострічку її режисера надихнув однойменний документальний фільм, відзнятий Рейчел Бойтон та присвячений подіям президентських виборів у Болівії у 2002 році. На головну роль Девід Гордон Грін покликав неперевершену Сандру Буллок. У стрічці режисеру вдалось гармонійно поєднати одразу два жанри – драму та комедію.

Історія розповідає про команду американських політтехнологів, які переходять на політичну сцену Болівії. Головна героїня Джейн Бодін (Сандра Буллок) є досвідченим політичним консультантом, а у Болівії вона приймає виклик свого вже давнього конкурента. Джейн використовує гострі маркетингові стратегії, аби допомогти своєму клієнту обійняти посаду президента Болівії. Водночас героїні доводиться виправляти наслідки недолугої роботи попередніх політтехнологів.

Фільм розкриває темні політичні ігри, сповнені корупції, підкупу та інтриг. А його героям доводиться раз за разом застосовувати нестандартні рішення у розв'язуванні проблем.

"Наш бренд – криза": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хвіст крутить собакою"

Комедійна драма є екранізацією роману "Американський герой" письменника Ларрі Байнгарта. А серед її продюсерів, а також виконавцем однієї з ролей, був Роберт де Ніро. Вже на другий тиждень прокату "Хвіст крутить собакою" зайняв четверте місце серед усіх тодішніх прем'єр.

За сюжетом, незадовго до президентських виборів у ЗМІ проникає інформація про сексуальні домагання чинного президента до нелегальної емігрантки прямо в стінах Білого Дому. Спеціаліст із позаштатних ситуацій Конрад Брін має організувати PR-кампанію, яка відвернула б увагу громадськості від секс-скандалу. Для цього Брін залучає кінопродюсера Стенлі Мотса, який вирішує перевести увагу обурених громадян на більш нагальну проблему – початок війни США проти Албанії. Звичайно, війна була геніальною вигадкою Стенлі Мотса, але ця витівка мала досить непередбачувані наслідки.

Фільм має здебільшого позитивні відгуки. До прикладу, на Rotten Tomatos на основі оцінок критиків стрічку оцінили у 85%. А додаткову увагу "Хвіст крутить собакою" отримав після оприлюднення даних 1997 року, в яких ішлось про сексуальний зв'язок Моніки Левінскі з Біллом Клінтоном. Тоді за аналогієї із фільмом, США справді почали війну – спочатку проти Іраку, а згодом у складі НАТО проти Югославії.

"Хвіст крутить собакою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сірий кардинал"

Цей напружений політичний трилер був відзнятий у Південній Кореї. Дія відбувається на початку 1960-х років. У центрі сюжету опиняється талановитий політтехнолог Со Чхан-де.

Амбітний чоловік приєднується до команди кандидата в Національні збори від опозиційної партії. Со Чхан-де вдається застосувати геніальні стратегії, які приводять його клієнта до перемоги. А вже за кілька років політик мітить на президентське крісло.

Однак кандидата спіткає трагедія – в його будинку стається вибух. А головним підозрюваним стає політтехнолог Со Чхан-де, який допомагав йому на шляху до політичного олімпу. Відтепер Со Чхан-де доводиться відстоювати своє чесне ім'я.

"Сірий кардинал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дякую вам за куріння"

Прем'єра цієї комедійно-драматичної стрічки відбулась на 30-му Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Сам фільм є екранізацією однойменного роману Крістофера Баклі, колишнього спічрайтера Джорджа Буша-старшого та редактора низки авторитетних видань. Після виходу фільм був номінований двома "Золотими глобусами" та виграв у конкурсі Independend Spirit Award за найкращий кіносценарій. Зокрема, він має кілька нагород за найкращий режисерський дебют.

"Дякую вам за куріння": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом, завзятий лобіст американської сигаретної компанії Нік Нейлор робить усе, щоб просувати цигарки у кіно, ток-шоу, ЗМІ тощо. І йому це чудово вдається, аж поки статтю про нього не видає приваблива журналістка, з якою Ніку переспав та видав цим їй усі таємниці свого життя, які й прикрасили сторінки газети "Вашингтон проуб". З цього моменту в житті Ніка все летить шкереберть, адже стаття підірвала позиції тютюнових компаній. А головному герою слід не лише реабілітуватись, але й визначитись, чи продовжуватиме він пропагувати культуру куріння.

Цікаво, що у "Дякую вам за куріння" немає жодної сцени, в якій герої палили б цигарки. Винятком став буквально секундний сюжет з американським актором Джоном Вейном, в якому його застрелили одразу після того, як він закурив.