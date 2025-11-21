4 фільми про президентів, які варто подивитися кожному

Багато американських президентів увійшли в історію, тож про них навіть зняли фільми. Зокрема, про Авраама Лінкольна, Річарда Ніксона, Рональда Рейгана та Гаррі Трумена.

Якщо ви полюбляєте біографічні та історичні фільми, то не пропустіть добірку від 24 Каналу. У ній представлено чотири стрічки про лідерів США, які варто подивитися.

Фільми про президентів

"Лінкольн"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

У фільмі розповідається про останні чотири місяці життя 16-го президента США Авраама Лінкольна, якого зіграв Денієл Дей-Льюїс. Зокрема, про зусилля голови держави у прийнятті Тринадцятої поправки до Конституції, згідно з якою забороняється рабство та примусова праця, якщо йдеться не про покарання на злочин.

"Лінкольн": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ніксон"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це розповідь про 37-го президента США Річарда Ніксона, який подав у відставку після Вотергейтського скандалу 1972 – 1974 років. Американського лідера на екрані втілив Ентоні Гопкінс.

"Ніксон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рейган"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Режисером фільму про 40-президента США став Шейн Макнамара, він створений на основі книги Пола Кенгора "Хрестоносець: Рональд Рейган і падіння комунізму". Головну роль виконав Денніс Квейд.

"Рейган": дивіться онлайн трейлер фільму

"Трумен"

Фільм зняли на основі однойменної книги Девіда Маккалоу, яка у 1992 році отримала Пулітцерівську премію. У стрічці розповідається про 33-го президента США Гаррі Трумена.

"Трумен": дивіться онлайн трейлер фільму