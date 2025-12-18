Укр Рус
Кіно Кінодобірки Ніколи не дивіться їх: 15 найгірших фільмів про Різдво
18 грудня, 23:45
4

Ніколи не дивіться їх: 15 найгірших фільмів про Різдво

Христина Кобак
Основні тези
  • Стаття обговорює 15 найгірших різдвяних фільмів, згідно з рейтингом Rotten Tomatoes.
  • Серед згаданих фільмів є й популярний "Сам удома".

Коли снігу немає, на вулиці холодно і сіро, а новорічного настрою хочеться, часто вмикаємо святкові фільми. Однак не всі стрічки з різдвяною тематикою здатні створити відповідну атмосферу.

Навіть серед найпопулярніших різдвяних фільмів є такі, що критики не радять дивитися. Що цікаво, в антирейтингу авторитетного кінопорталу Rotten Tomatoes є й "Сам удома". Повний список – шукайте далі на 24 Каналі

Теж цікаво Найрейтинговіші новорічні комедії, які сподобаються усім

Найгірші фільми про Різдво

  1. "Різдво з невдахами" (Christmas With the Kranks)
  2. "Прикрашаймо наші хати" (Deck the Halls)
  3. "Пережити Різдво" (Surviving Christmas)
  4. "Американська казка" (An American Carol)
  5. "Вісім божевільних ночей Адама Сендлера" (Adam Sandler's Eight Crazy Nights)
  6. "Це, кляте, різдвяне диво" (A Merry Friggin' Christmas)
  7. "Чорне Різдво" (Black Christmas)
  8. "Сам удома" (Home Sweet Home Alone) – фільм 2021 року
  9. "Джек Фрост" (Jack Frost)
  10. "Абсолютно дурний" (Mixed Nuts)
  11. "Санта Клаус 3" (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
  12. "Ідеальне свято" (The Perfect Holiday)
  13. "Любіть Куперів" (Love the Coopers)
  14. "Подарунок на Різдво" (Jingle All the Way)
  15. "Фред Клаус, брат Санти" (Fred Claus)

А які фільми варто дивитися?

Щороку світовий кінематограф тішить нас новинками, які хочеться переглядати знову і знову. Один з фільмів, які радимо подивитися хоча б раз – романтична драма "Щасливого Різдва" з Емілі Кларк у головній ролі. 

Це фільм, який нагадує, що в житті кожної людини бувають темні часи, але попри все важливо вірити й бачити навколо світло. За сюжетом, Кейт працює в лондонському магазинчику різдвяних товарів й розважає покупців у костюмі ельфа. Її найкращий друг – алкоголь, з яким забуває про всі проблеми. Кейт байдуже на її зовнішній вигляд, здається, що життя зовсім втратило сенс. Однак все змінює зустріч з загадковим Томмі, який побачив у дівчині щось миле та гарне. Те, що вона всіляко намагалася стерти.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму 

Якщо шукаєте щось різдвяне на Netflix, то серед новинок варто звернути увагу на такі стрічки: "Мій таємний Санта", "Святкове пограбування" та "Труднощі з шампанським".