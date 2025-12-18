Ніколи не дивіться їх: 15 найгірших фільмів про Різдво

А які фільми варто дивитися?

Щороку світовий кінематограф тішить нас новинками, які хочеться переглядати знову і знову. Один з фільмів, які радимо подивитися хоча б раз – романтична драма "Щасливого Різдва" з Емілі Кларк у головній ролі.

Це фільм, який нагадує, що в житті кожної людини бувають темні часи, але попри все важливо вірити й бачити навколо світло. За сюжетом, Кейт працює в лондонському магазинчику різдвяних товарів й розважає покупців у костюмі ельфа. Її найкращий друг – алкоголь, з яким забуває про всі проблеми. Кейт байдуже на її зовнішній вигляд, здається, що життя зовсім втратило сенс. Однак все змінює зустріч з загадковим Томмі, який побачив у дівчині щось миле та гарне. Те, що вона всіляко намагалася стерти.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо шукаєте щось різдвяне на Netflix, то серед новинок варто звернути увагу на такі стрічки: "Мій таємний Санта", "Святкове пограбування" та "Труднощі з шампанським".