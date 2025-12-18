Укр Рус
18 декабря, 23:45
Никогда не смотрите их: 15 худших фильмов о Рождестве

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Статья обсуждает 15 худших рождественских фильмов, согласно рейтингу Rotten Tomatoes.
  • Среди упомянутых фильмов есть и популярный "Один дома".

Когда снега нет, на улице холодно и серо, а новогоднего настроения хочется, часто включаем праздничные фильмы. Однако не все ленты с рождественской тематикой способны создать соответствующую атмосферу.

Даже среди самых популярных рождественских фильмов есть такие, что критики не советуют смотреть. Что интересно, в антирейтинге авторитетного кинопортала Rotten Tomatoes есть и "Один дома". Полный список – ищите дальше на 24 Канале.

Худшие фильмы о Рождестве

  1. "Рождество с неудачниками" (Christmas With the Kranks)
  2. "Украшаем наши дома" (Deck the Halls)
  3. "Пережить Рождество" (Surviving Christmas)
  4. "Американская сказка" (An American Carol)
  5. "Восемь безумных ночей Адама Сэндлера" (Adam Sandler's Eight Crazy Nights)
  6. "Это, проклятое, рождественское чудо" (A Merry Friggin' Christmas)
  7. "Черное Рождество" (Black Christmas)
  8. "Один дома" (Home Sweet Home Alone) – фильм 2021 года
  9. "Джек Фрост" (Jack Frost)
  10. "Абсолютно глупый" (Mixed Nuts)
  11. "Санта Клаус 3" (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
  12. "Идеальный праздник" (The Perfect Holiday)
  13. "Любите Куперов" (Love the Coopers)
  14. "Подарок на Рождество" (Jingle All the Way)
  15. "Фред Клаус, брат Санты" (Fred Claus)

А какие фильмы стоит смотреть?

Ежегодно мировой кинематограф радует нас новинками, которые хочется пересматривать снова и снова. Один из фильмов, которые советуем посмотреть хотя бы раз – романтическая драма "Счастливого Рождества" с Эмили Кларк в главной роли.

Это фильм, который напоминает, что в жизни каждого человека бывают темные времена, но несмотря на все важно верить и видеть вокруг свет. По сюжету, Кейт работает в лондонском магазинчике рождественских товаров и развлекает покупателей в костюме эльфа. Ее лучший друг – алкоголь, с которым забывает обо всех проблемах. Кейт безразлично на ее внешний вид, кажется, что жизнь совсем потеряла смысл. Однако все меняет встреча с загадочным Томми, который увидел в девушке что-то милое и красивое. То, что она всячески пыталась стереть.

"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

Если ищете что-то рождественское на Netflix, то среди новинок стоит обратить внимание на такие ленты: "Мой тайный Санта", "Праздничное ограбление" и "Трудности с шампанским".