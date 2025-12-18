18 декабря, 23:45
Никогда не смотрите их: 15 худших фильмов о Рождестве
Основные тезисы
- Статья обсуждает 15 худших рождественских фильмов, согласно рейтингу Rotten Tomatoes.
- Среди упомянутых фильмов есть и популярный "Один дома".
Когда снега нет, на улице холодно и серо, а новогоднего настроения хочется, часто включаем праздничные фильмы. Однако не все ленты с рождественской тематикой способны создать соответствующую атмосферу.
Даже среди самых популярных рождественских фильмов есть такие, что критики не советуют смотреть. Что интересно, в антирейтинге авторитетного кинопортала Rotten Tomatoes есть и "Один дома". Полный список – ищите дальше на 24 Канале.
Худшие фильмы о Рождестве
- "Рождество с неудачниками" (Christmas With the Kranks)
- "Украшаем наши дома" (Deck the Halls)
- "Пережить Рождество" (Surviving Christmas)
- "Американская сказка" (An American Carol)
- "Восемь безумных ночей Адама Сэндлера" (Adam Sandler's Eight Crazy Nights)
- "Это, проклятое, рождественское чудо" (A Merry Friggin' Christmas)
- "Черное Рождество" (Black Christmas)
- "Один дома" (Home Sweet Home Alone) – фильм 2021 года
- "Джек Фрост" (Jack Frost)
- "Абсолютно глупый" (Mixed Nuts)
- "Санта Клаус 3" (The Santa Clause 3: The Escape Clause)
- "Идеальный праздник" (The Perfect Holiday)
- "Любите Куперов" (Love the Coopers)
- "Подарок на Рождество" (Jingle All the Way)
- "Фред Клаус, брат Санты" (Fred Claus)