Саундтреки зимового вечора: 3 фільми про Різдво і кохання, які варто дивитися вже зараз

У теплому промінні різдвяних вогників приголомшливі історії кохання розцвітають на екранах. Приготуйтеся зануритися в атмосферу святкової ніжності, оглядаючи три фільми про Різдво і кохання.

Приготуйте улюблені смаколики, увімкніть гірлянду та вмощуйтеся зручніше. У добірці 24 Каналу читайте описи, дивіться трейлери та обирайте стрічку, яку дивитиметеся вже сьогодні.

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"Щасливого Різдва", 2019

Поки всі готуються до Різдва, Кейт продовжує вплутуватися у халепи – погоджується працювати ельфом у магазині різдвяних подарунків. Дівчина перебуває в депресії, а її найкращий друг – алкоголь. Кілька разів поспіль Кейт зустрічає одного хлопця – Тома. Їхнє знайомство та спілкування наскільки казкове, що не віриться, що це відбувається з нею насправді.

"Щасливого Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пара на свята", 2020

Ця легка комедія ідеально підійде для вечора з коханим. За сюжетом, двоє незнайомців постійно відзначали всі свята наодинці. Коли це набридло, вирішили протягом року кожне свято відзначати разом. Дуже скоро ці платонічні стосунки переросли у щось більше.

"Пара на свята": дивіться онлайн трейлер фільму

"Незабутнє Різдво", 2022

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Третім фільмом, який пропонуємо переглянути, є прем'єра з Ліндсі Логан у головній ролі, яка стала однією з найочікуваніших у 2022 році. Героїня, яку вона зіграла, є розпещеною спадкоємицею справжньої імперії. Через нещасний випадок на гірськолижному курорті вона втрачає пам'ять та потрапляє на Різдво до затишного будинку вдівця-невдахи та його доньки.

"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму